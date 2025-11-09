इरानमा हिरासतमा रहेकी अमेरिकी नागरिक डेना करारी रिहा, ट्रम्पले गरे प्रशंसा

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- इरानले डिसेम्बर २०२४ देखि हिरासतमा राखेकी अमेरिकी–इरानी नागरिक डेना करारीलाई रिहा गरेको छ।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ती महिला सुरक्षित रूपमा इरानबाहिर रहेको पुष्टि गर्नुभएको छ।
- राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको यस कदमलाई सद्भावनाको उदाहरण भन्दै सराहना गर्नुभएको छ।
इरानले डिसेम्बर २०२४ देखि हिरासतमा राखेकी अमेरिकी–इरानी नागरिक डेना करारीलाई रिहा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस कुराको पुष्टि गरेका छन्।
ट्रम्पका अनुसार ती महिला अहिले सुरक्षित रूपमा इरानभन्दा बाहिर छिन् र उनको अवस्था राम्रो छ। ट्रम्पले बिहीबार इरानको यस कदमको प्रशंसा गरे। उनले यसलाई सद्भावनाको कदम भनेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेखे, ‘इरानले एक अमेरिकी नागरिकलाई देश छोड्ने अनुमति दिएको छ, जसलाई डिसेम्बर २०२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा गलत तरिकाले हिरासतमा लिइएको थियो।’
अमेरिकी राष्ट्रपतिले अगाडि भने, ‘उनी अहिले सुरक्षित रूपमा इरानबाट बाहिर निस्किसकेका छन् र उनको अवस्था राम्रो छ। अमेरिकाले यस सद्भावनापूर्ण कदमको सराहना गर्दछ।’
यो रिहाइ अमेरिका र इरानबीच तनाव बढिरहेको समयमा भएको हो। दुई देशबीच बढ्दो विवाद र होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी सैन्य गतिविधिको बीचमा यस घटनालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
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