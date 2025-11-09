सिमखोलाले बगाएका व्यक्तिको शव तीन दिनपछि फेला

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- मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकास्थित सिमखोलामा बाढीले बगाएको एक जनाको शव बिहीबार फेला परेको छ ।
- प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव काफ्लेले जेसीभी प्रयोग गरी ग्राभेलमा पुरिएको अवस्थामा शव निकालिएको जानकारी दिए ।
- सोमबार बाढीले बगाएको स्कुटर सर्लाहीका महेश कार्कीको नाममा रहेको भए पनि शवको सनाखत गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
३२ असार, हेटौंडा । मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रस्थित इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-२ कुलेखानी ड्याम नजिक सिमखोलामा आएको आकस्मिक बाढीले बगाएकाे एक जनाकाे शव बिहीबार भेटिएकाे छ ।
सिमखाेलाकाे कल्भर्ट भन्दा करिब डेढ सय मिटर तल खाेलामा ग्राभेलले पुरिएकाे अवस्थामा शव फेला परेकाे जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएकाे छ ।
जेसीबी प्रयाेग गरेर पुरिएकाे शव निकालिएकाे प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव काफ्लेले बताए ।
आइतबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले गत सोमबार दिउँसो करिब ३ बजे सिमखाेला तर्ने क्रममा चालकसहित स्कुटर बगाएकाे थियाे ।
सुरक्षा निकायले निरन्तर खाेजी कार्य जारी राख्दा स्कुटर मंगलबार भेटिएकाे थियाे ।
स्थानीयले मानिससहित स्कुटर बगाएकाे घटनाबारे बताएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आइतबारदेखि नै खाेजी कार्य जारी राखेका थिए ।
फेला परेको स्कुटरको ब्लुबुक अनुसार उक्त स्कुटर सर्लाहीका महेश कार्कीको नाममा दर्ता रहेको डीएसपी काफ्लेले जानकारी दिए । यद्यपि, आज भेटिएकाे शवकाे पनि प्रहरीले वास्तविक पहिचान गरिसकेकाे छैन ।
हेटाैंडा-काठमाडाैं जाेड्ने छाेटाेमार्ग अन्तर्गत सिमखाेला कुलेखानी ड्याम नजिकै पर्दछ । यहाँस्थित कल्भर्टमा खाेलाकाे बहाव बढ्दा सवारी आवतजावतमा जाेखिम हुने गरेकाे छ । छाेटाे मार्ग हुँदै दैनिक सयाैं साना सवारी सञ्चालन हुने गर्दछन् । छाेटाे मार्ग वर्षातकाे समयमा आस्किमक बाढी र पहिराेकाे उच्च जाेखिममा रहेकाे छ ।
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