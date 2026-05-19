धनकुटामा बेवारिसे पुरुषको शव फेला

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- धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुषको सडेको अवस्थामा बेवारिसे शव फेला परेको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले मृतकको पहिचान नखुलेको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
- प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल धनकुटाको शवगृहमा राखेको छ।
१६ असार, धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सुनवालुवाको सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षका एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ ।
जंगलमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाख्रीबासबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा नाम, थर र ठेगाना नखुलेको तथा पहाडी मूलको जस्तो देखिने पुरुषको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको धनकुटाका प्रहरी नायब उपरिक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मृतकले लगाएको तल्लो वस्त्र विद्यालयका कर्मचारीले लगाउने पाइन्ट जस्तै देखिएको छ ।
शव फेला परेपछि पुगेको प्रहरी टोलीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवलाई जिल्ला अस्पताल धनकुटाको शवगृहमा ल्याएर राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।
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