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धनकुटामा बेवारिसे पुरुषको शव फेला

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार १६ गते १४:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षीय पुरुषको सडेको अवस्थामा बेवारिसे शव फेला परेको छ।
  • जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नायब उपरीक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले मृतकको पहिचान नखुलेको र घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ।
  • प्रहरीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल धनकुटाको शवगृहमा राखेको छ।

१६ असार, धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिका-८ स्थित सुनवालुवाको सोनवर्षा जंगलमा अन्दाजी ४५ वर्षका एक पुरुषको बेवारिसे शव फेला परेको छ ।

जंगलमा एक व्यक्ति मृत अवस्थामा रहेको सूचना प्राप्त भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय पाख्रीबासबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलमा पुगेर हेर्दा नाम, थर र ठेगाना नखुलेको तथा पहाडी मूलको जस्तो देखिने पुरुषको शव सडेको अवस्थामा फेला परेको धनकुटाका प्रहरी नायब उपरिक्षक हेमन्त भण्डारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मृतकले लगाएको तल्लो वस्त्र विद्यालयका कर्मचारीले लगाउने पाइन्ट जस्तै देखिएको छ ।

शव फेला परेपछि पुगेको प्रहरी टोलीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी शवलाई जिल्ला अस्पताल धनकुटाको शवगृहमा ल्याएर राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी शव फेला
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