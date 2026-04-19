प्रहरीद्वारा करिब २० लाख बढीको अवैध आइफोन बरामद

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- रुपन्देही प्रहरीले भारतबाट भन्सार छली नेपाल ल्याउँदै गरेको करिब २० लाख ५० हजार मूल्य बराबरको ३५ थान आइफोन बरामद गरेको छ ।
- इलाका प्रहरी कार्यालय मझगावाँको टोलीले कोटहीमाई गाउँपालिका-५ स्थित बेनिनगरमा भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल चेकजाँच गर्दा उक्त आइफोन फेला पारेको हो ।
- बरामद गरिएका आइफोनसहितको मोटरसाइकललाई थप कारबाहीका लागि प्रहरीले भैरहवा भन्सार कार्यालयमा बुझाएको छ ।
१६ असार, लुम्बिनी । रुपन्देही प्रहरीले भारतबाट अवैध रुपमा भन्सार छली नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको करिब रु २० लाख ५० हजार बराबरको आइफोन बरामद गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मझगावाँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले कोटहीमाई गाउँपालिका–५ स्थित बेनिनगरमा सोमबार नेपालतर्फ आउँदै गरेको युपी ५६ डिएक्स ८८३८ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकल चेकजाँच गर्दा विभिन्न मोडेलका आइफोन फेला पारी बरामद गरिएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी, प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दले जानकारी दिए ।
प्रहरीले विभिन्न मोडलका ३५ थान आइफोन बरामद गरी मोटरसाइकलसहित आवश्यक कारबाहीको लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस
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