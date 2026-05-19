कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरबाट एक जना पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरबाट ३९ वर्षीय डम्बरबहादुर तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
- जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले तामाङलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरिएको बताए।
- उनले आठ लाख रुपैयाँ र जग्गा नदिए खुकुरीसहित सिंहदरबार पसी हत्या गर्नेसम्मको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।
१५ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा ३९ वर्षीय डम्बरबहादुर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
उनले ८ लाख र काठमाडौंमा जग्गा नदिए खुकुरी लिएर सिंहदरबार छिर्ने, हत्यासम्म गर्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4