ब्रान्डहरूका लागि टिकटकले ल्यायो मिनी ड्रामा प्रवर्द्धक नयाँ फिचर

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- टिकटकले ब्रान्डहरूलाई आफ्ना मिनी ड्रामाहरू प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले 'ग्रोथ म्याक्स' विज्ञापन सेवामा नयाँ फिचर थपेको छ।
- यो नयाँ विज्ञापन प्रणालीले अटोमेसन र प्लेटफर्मको सङ्केतहरू प्रयोग गरी लक्षित दर्शकहरूसम्म सामग्री पुर्याएर व्यापारिक नतिजालाई प्रभावकारी बनाउनेछ।
- टिकटकको नयाँ पहलले विज्ञापनदाताको पहुँच १० गुणासम्म बढाउनुका साथै दर्शकको संख्यामा ५२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।
१६ असार, काठमाडौं । टिकटकले ब्रान्डहरूलाई आफ्ना मिनी ड्रामाहरू प्रवर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने भएको छ। यसका लागि कम्पनीले आफ्नो ‘ग्रोथ म्याक्स’ विज्ञापन सेवामा नयाँ फिचर थपेको छ।
मिनी ड्रामाहरू छोटा र शृङ्खलाबद्ध भिडियो सामग्री हुन्। यस्ता सामग्रीमा प्रायः टेलिफिल्म जस्ता तत्त्वहरू प्रयोग गरिन्छ। यसले गर्दा दर्शकहरूमाझ चासो बढ्छ। दर्शकहरू भिडियो हेर्न आकर्षित हुन्छन्।
यी शृङ्खलाबद्ध मिनी ड्रामाहरू टिकटकका दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय भएका छन्। ‘बिजनेस इन्साइडर’ को एक रिपोर्ट अनुसार यो शैलीले सन् २०२५ मा अमेरिकामा १ अर्ब ३० करोड डलर आम्दानी गरेको थियो।
यो आम्दानी धेरैजसो दर्शकहरूको सिधै भुक्तानीबाट भएको थियो। टिकटकले यस सम्भावनालाई थप बलियो बनाउन काम गरिरहेको छ।
यसका लागि टिकटक एपभित्र एउटा छुट्टै ‘मिनिज’ सेक्सन राखिएको छ। यसका साथै टिकटकले ‘पाइनड्रामा’ नामको छुट्टै मिनी ड्रामा एप पनि ल्याएको छ। यो एप सन् २०२६ को सुरुतिर अमेरिका र ब्राजिलमा सार्वजनिक गरिएको थियो।
अहिले विभिन्न ब्रान्डहरूले पनि यसमा ठूलो चासो देखाइरहेका छन्। त्यसैले टिकटकले ब्रान्ड अनुकूल मिनी ड्रामाहरू प्रवर्द्धन गर्न थप विज्ञापन विकल्पहरू थपेको हो। टिकटकले यसको आधिकारिक जानकारी दिएको छ।
ब्रान्ड र बजार व्यवस्थापकहरूले अब सिधै टिकटकमा यस्ता शृङ्खलाबद्ध ड्रामा बनाउन सक्छन्। उनीहरूले आफ्ना सामग्री टिकटकमा पोस्ट गर्न पनि सक्छन्। कम्पनीहरूले अब टिकटकको नयाँ विज्ञापन प्रणाली ‘ग्रोथ म्याक्स’ मार्फत आफ्ना मिनी ड्रामाहरू विस्तार गर्न सक्नेछन्।
यसले टिकटकभित्रै व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्नेछ। यस फिचरले नयाँ ग्राहक खोज्न सहयोग पुर्याउँछ। यसले दर्शकको आकर्षण बढाउँछ। यसले व्यापारिक नतिजालाई पनि उत्कृष्ट बनाउँछ।
टिकटकका अनुसार ‘ग्रोथ म्याक्स’ विज्ञापनले मिनी ड्रामाहरूलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनेछ। यसले विज्ञापन अटोमेसन र प्लेटफर्मको सङ्केतहरू प्रयोग गर्छ। यस प्रविधिले धेरै चासो राख्ने दर्शकहरूसम्म विज्ञापन पुर्याउँछ। यसले आम्दानी बढाउन मद्दत गर्छ। यसले विज्ञापनको कार्यक्षमता पनि राम्रो बनाउँछ।
टिकटक ग्रोथ म्याक्स क्याम्पेनले दर्शकको संख्यामा ५२ प्रतिशतले वृद्धि गर्छ। यसले अन्य प्लेटफर्म बाहिरका क्याम्पेनहरू भन्दा बढी दर्शक समेट्छ।
टिकटक भित्रका मिनी ड्रामा र बाहिरका एपहरूको प्रवर्द्धनले विज्ञापनदाताको दायरा १० गुणा बढाउँछ । यसले प्रमाणित आम्दानी र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउँछ।
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