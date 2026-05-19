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पर्यटन बोर्ड र टिकटकको आयोजनामा कन्टेन्ट क्रिएसन कार्यशाला हुने

कार्यशालामा सहभागी हुन इच्छुकले पर्यटन बोर्डको आधिकारिक दर्ता पोर्टल मार्फत आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । आवेदन ७ असारसम्म पेस गर्न पाइने छ ।  

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार ३ गते १४:४३

३ असार, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्ड र टिकटकको आयोजनामा कन्टेन्ट क्रिएसन कार्यशाला आयोजना हुने भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय ३०० सरोकारवालाका लागि ट्राभल कन्टेन्ट क्रिएसन कार्यशाला आयोजना हुने बोर्डले जनाएको छ । सरोकारवालाको डिजिटल क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले १० देखि १२ असारसम्म बोर्ड परिसरमा ट्राभल कन्टेन्ट क्रिएसन कार्यशाला  आयोजना हुने भएको हो ।

पर्यटन बोर्ड र टिकटकले नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा जीवनशैली सम्बन्धी पर्यटन अनुभव विश्वव्यापी डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् ।

सहकार्य थप सशक्त बनाउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिएको कार्यशालामा पर्यटन व्यवसायी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।

कार्यशालामा सहभागीलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रका आधारमा समूह विभाजन गरी एकदिने गहन प्रशिक्षण प्रदान गरिने छ । कार्यक्रममा ट्राभल स्टोरी टेलिङ, छोटो भिडियो निर्माण, दर्शक सहभागिता अभिवृद्धि, गन्तव्य ब्रान्डिङ तथा डिजिटल प्ल्याटफर्मको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान तथा सिप प्रदान गरिने भएको छ  ।

टिकटकका विज्ञ प्रशिक्षकले सहजीकरण गर्ने उक्त प्रशिक्षणले सहभागीलाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक बजारलाई लक्षित गरी प्रभावकारी पर्यटन सामग्री सिर्जना गर्न सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालालाई आधुनिक डिजिटल सामग्री निर्माण सम्बन्धी सिप प्रदान गर्नु नेपालको पर्यटन गन्तव्यको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन तथा देशका विविध पर्यटन अनुभव विश्वसामु प्रामाणिक र आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास लिएको छ ।

पर्यटन बोर्डका निमित्त निर्देशक सुनिल शर्माले नेपालका विविध पर्यटन अनुभव अझ प्रभावकारी र आकर्षक ढंगले विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको बताए ।

बोर्डका अनुसार कार्यशालामा सहभागी हुन इच्छुकले पर्यटन बोर्डको आधिकारिक दर्ता पोर्टल मार्फत आवेदन दिन सक्ने भएका छन् । आवेदन ७ असारसम्म पेस गर्न पाइने छ ।

कन्टेन्ट क्रिएसन कार्याशाला टिकटक पर्यटन बोर्ड
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