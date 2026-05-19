विमानस्थलबाट विदेशी मुद्रासहित २ जना पक्राउ

३ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्थान ह्यान्ड ब्यागेज चेकिङ एरियाबाट वाह्य मुलुकतर्फ लैजान लागेको विभिन्न विदेशी मुद्रा सहित २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरी घर भएका ४० वर्षीय बेचन मिया र चिनियाँ नागरिक ५१ वर्षीय थ्इ थ्इगिइल्न् रहेका छन् ।
त्रिभुवन अर्न्तााष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले कतार एयरको उडानद्वारा काठमाडौंबाट कतार जान लागेकाउनीहरूलाई पक्राउ गरेका हो ।
बेचनको साथबाट कतारी रियाल ४२ हजार ४ सय र चाइना इस्टर्नको उडानद्वारा काठमाडौंबाट चीन जान लागेका थ्इ थ्इगिइल्न्को साथबाट अमेरिकी डलर ७ हजार ५ सय फेला पारी पक्राउ गरेको हो ।
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