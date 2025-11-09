गायक चौलागाईं अमेरिकामा जर्सी सिटी काउन्सिलद्वारा सम्मानित

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- अमेरिकाको जर्सी सिटी काउन्सिलले पाश्र्वगायक तथा संगीतकार युवराज चौलागाईंलाई नेपाली संगीत र संस्कृतिमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको छ ।
- सिटी हलमा आयोजित समारोहमा आयुक्त विष्णुमाया परियारले चौलागाईंलाई दुई दशक लामो सांगीतिक यात्राको कदर गर्दै सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
- चौलागाईंले नेपाली चलचित्र तथा समकालीन विधामा चार सयभन्दा बढी गीतमा योगदान पुर्याउनुभएको भन्दै उहाँलाई एक स्थापित कलाकारका रूपमा सम्मान गरिएको हो ।
काठमाडौं । अमेरिकाको न्युजर्सीस्थित जर्सी सिटी काउन्सिलले पाश्र्वगायक तथा संगीतकार युवराज चौलागाईंलाई नेपाली संगीत, संस्कृति र प्रवासी नेपाली समुदायमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको छ ।
काउन्सिलले नेपाली संगीतको समकालीन यात्रामा एक प्रभावशाली र प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा उनलाई चित्रण गरेको छ । सिटी हलमा आयोजित समारोहमा जर्सी सिटीकी ‘विविधता र समावेशीकरण सल्लाहकार’ एवं गभर्नरको ‘एसियन अमेरिकन प्यासिफिक आइल्यान्डर कमिसन’की आयुक्त विष्णुमाया परियारले सम्मानपत्र प्रदान गरिन् ।
काउन्सिलम्यान-एट-लार्ज रोलान्डो लभारोले हस्ताक्षर गरेको सम्मानपत्रमा चौलागाईंले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली संगीत क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली चलचित्र तथा समकालीन संगीत विधामा गरी ४०० भन्दा बढी गीत रेकर्ड गराइसकेको चर्चा गर्दै, यस ऐतिहासिक उपलब्धिले उहाँलाई नेपाली संगीत जगतमा एक स्थापित र सम्मानित कलाकारका रूपमा प्रमाणित गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने स्थानीय सञ्चारमाध्यम ‘नेपयोर्क’को चौथो वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
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