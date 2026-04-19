संसद् मार्चमा भएको पुलिस कारबाहीबारे नसीरुद्दीन शाह ‍: सबै कुरा याद राखिनेछ

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- संसद् मार्चका क्रममा विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको बलिउडका दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले कडा निन्दा गरेका छन् ।
- नसीरुद्दीन शाहले भने \'म यी सबै बालबालिकाहरूसँग भन्न चाहन्छु कि हिम्मत नहार्नुहोस्, धेरै मानिसहरूको सहानुभूति तपाईंसँग छ।\'
- शाहका अतिरिक्त सोनाक्षी सिन्हा, प्रिती जिन्टा, सोनु सुद र दिलजीत दोसाञ्जसहितका धेरै कलाकारहरूले पनि छात्रहरूको समर्थनमा आवाज उठाएका छन्।
६ साउन, काठमाडौं । ककरोच जनता पार्टीका समर्थक र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि सोमबार ‘संसद् मार्च’ का क्रममा भएको पुलिस कारबाही पछि सिनेमा जगत्का धेरै कलाकारहरूले यसको निन्दा गरेका छन्।
दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले पनि छात्रहरूको समर्थन् जनाएका छन्। नसीरुद्दीन शाहले यी सबै बालबालिकाहरूलाई हिम्मत नहार्न भनेका छन्। धेरै मानिसहरूको सहानुभूति यिनीहरूसँग रहेको उनले बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो जारी गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘एक्टिङका दुई वटा कोर्स पूरा गरे तापनि मैले अभिनयका बारेमा सबैभन्दा बढी ती बालबालिकाहरूबाट सिकेको छु, जसलाई सिकाउने कोसिस मैले गरेको छु। मेरो पूरा सहानुभूति उनीहरूसँग छ, म उनीहरूलाई हरेक साससँगै शुभकामना दिन्छु र हरेक टिचर्स डेमा उनीहरूलाई सलाम गर्छु।’
नसीरुद्दीन शाहले अगाडि भनेका छन्, ‘यस समय मेरो मन भरिएको छ। हाम्रा बालबालिकाहरूमाथि कसरी अत्याचारपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ भनेर हेर्दा म रिसले आगो भएको छु। छात्रहरूसँग यो व्यवहार ती गुण्डाहरूको हातबाट भइरहेको छ, जसले मलाई अमेरिकाका आइस एजेन्ट्सको याद दिलाउँछन्। उनीहरूको हातमा लट्ठी र मुखमा मास्क हुन्थ्यो। कहिल्यै आफ्ना बालबालिकाको बारेमा पनि सोच र यो पनि सोच कि तिम्रो परिणाम तिमीले एक दिन पक्कै पाउनेछौ।’
उनले अझै थपेका छन्, ‘म यी सबै बालबालिकाहरूसँग भन्न चाहन्छु कि हिम्मत नहार्नुहोस्। धेरै मानिसहरूको सहानुभूति तपाईंसँग छ। मलाई यस देशको युवा पुस्ताबाट सधैँ आशा रहेको छ। अब त्यो आशा बाहिर आएको छ। म यस देशको सरकारसँग भन्न चाहन्छु कि सबै कुरा याद राखिनेछ।’
यसअघि सोनाक्षी सिन्हा, प्रिती जिन्टा, सोनु सुद, दिलजीत दोसाञ्ज, रितेश देशमुख, अभिनेत्री भुमी पेड्नेकर र जेनेलियासहित धेरै सेलेब्सहरूले छात्रहरूको समर्थनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
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