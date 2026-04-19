+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संसद् मार्चमा भएको पुलिस कारबाहीबारे नसीरुद्दीन शाह ‍: सबै कुरा याद राखिनेछ

 नसीरुद्दीन शाहले यी सबै बालबालिकाहरूलाई हिम्मत नहार्न भनेका छन्। धेरै मानिसहरूको सहानुभूति यिनीहरूसँग रहेको उनको भनाइ छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संसद् मार्चका क्रममा विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको बलिउडका दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले कडा निन्दा गरेका छन् ।
  • नसीरुद्दीन शाहले भने \'म यी सबै बालबालिकाहरूसँग भन्न चाहन्छु कि हिम्मत नहार्नुहोस्, धेरै मानिसहरूको सहानुभूति तपाईंसँग छ।\'
  • शाहका अतिरिक्त सोनाक्षी सिन्हा, प्रिती जिन्टा, सोनु सुद र दिलजीत दोसाञ्जसहितका धेरै कलाकारहरूले पनि छात्रहरूको समर्थनमा आवाज उठाएका छन्।

६ साउन, काठमाडौं । ककरोच जनता पार्टीका समर्थक र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि सोमबार ‘संसद् मार्च’ का क्रममा भएको पुलिस कारबाही पछि सिनेमा जगत्‌का धेरै कलाकारहरूले यसको निन्दा गरेका छन्।

दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाहले पनि छात्रहरूको समर्थन् जनाएका छन्। नसीरुद्दीन शाहले यी सबै बालबालिकाहरूलाई हिम्मत नहार्न भनेका छन्। धेरै मानिसहरूको सहानुभूति यिनीहरूसँग रहेको उनले बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म इन्स्टाग्राममा एउटा भिडियो जारी गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘एक्टिङका दुई वटा कोर्स पूरा गरे तापनि मैले अभिनयका बारेमा सबैभन्दा बढी ती बालबालिकाहरूबाट सिकेको छु, जसलाई सिकाउने कोसिस मैले गरेको छु। मेरो पूरा सहानुभूति उनीहरूसँग छ, म उनीहरूलाई हरेक साससँगै शुभकामना दिन्छु र हरेक टिचर्स डेमा उनीहरूलाई सलाम गर्छु।’

नसीरुद्दीन शाहले अगाडि भनेका छन्, ‘यस समय मेरो मन भरिएको छ। हाम्रा बालबालिकाहरूमाथि कसरी अत्याचारपूर्ण व्यवहार भइरहेको छ भनेर हेर्दा म रिसले आगो भएको छु। छात्रहरूसँग यो व्यवहार ती गुण्डाहरूको हातबाट भइरहेको छ, जसले मलाई अमेरिकाका आइस एजेन्ट्सको याद दिलाउँछन्। उनीहरूको हातमा लट्ठी र मुखमा मास्क हुन्थ्यो। कहिल्यै आफ्ना बालबालिकाको बारेमा पनि सोच र यो पनि सोच कि तिम्रो परिणाम तिमीले एक दिन पक्कै पाउनेछौ।’

उनले अझै थपेका छन्, ‘म यी सबै बालबालिकाहरूसँग भन्न चाहन्छु कि हिम्मत नहार्नुहोस्। धेरै मानिसहरूको सहानुभूति तपाईंसँग छ। मलाई यस देशको युवा पुस्ताबाट सधैँ आशा रहेको छ। अब त्यो आशा बाहिर आएको छ। म यस देशको सरकारसँग भन्न चाहन्छु कि सबै कुरा याद राखिनेछ।’

यसअघि सोनाक्षी सिन्हा, प्रिती जिन्टा, सोनु सुद, दिलजीत दोसाञ्ज, रितेश देशमुख, अभिनेत्री भुमी पेड्नेकर र जेनेलियासहित धेरै सेलेब्सहरूले छात्रहरूको समर्थनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ

भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ
कक्रोच पार्टीको ‘संसद् चलो’ अभियानले तताएको भारतीय राजनीति

कक्रोच पार्टीको ‘संसद् चलो’ अभियानले तताएको भारतीय राजनीति
भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति

भारतमा पहिलो पटक डेंगु विरुद्धको खोपले पायो अनुमति
भारतको संसद्‌मा उठ्यो छात्रमाथिको लाठीचार्जको विषय, खड्गेद्वारा सरकारको आलोचना

भारतको संसद्‌मा उठ्यो छात्रमाथिको लाठीचार्जको विषय, खड्गेद्वारा सरकारको आलोचना
पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भर्सेज सुभाष चन्द्र बोस: भाजपाको नयाँ राजनीतिक दाउ ?

पश्चिम बंगालमा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भर्सेज सुभाष चन्द्र बोस: भाजपाको नयाँ राजनीतिक दाउ ?
भारतबाट आयात हुने गोलभेँडामा क्वारेन्टिन प्रवेश सर्त लागु गरौं

भारतबाट आयात हुने गोलभेँडामा क्वारेन्टिन प्रवेश सर्त लागु गरौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित