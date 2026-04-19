+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

युक्रेनका सेना प्रमुख सिर्स्की बर्खास्त, युवा कमाण्डर ड्रापाती नियुक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते ८:००
सेना प्रमुखबाट बर्खास्त भएका ओलेक्सान्द्र सिर्स्की ।

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले सेना प्रमुख ओलेक्सान्द्र सिर्स्कीलाई पदबाट हटाएर ४३ वर्षीय जनरल मिखाइलो ड्रापातीलाई नयाँ कमाण्डर नियुक्त गरेका छन्।
  • नवनियुक्त सेना प्रमुख ड्रापातीले देशको रक्षाका लागि पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सिर्स्कीको योगदानको प्रशंसा गरेका छन्।
  • राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सिर्स्कीको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै रक्षामन्त्री मिखाइलो फेदोरोभलाई सरकारभित्रै उपयुक्त जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन्।

६ साउन, काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले देशका सेना प्रमुख (कमाण्डर–इन–चीफ) ओलेक्सान्द्र सिर्स्कीलाई पदबाट हटाएका छन् ।

उनको यो निर्णय केही दिनअघि मात्रै लोकप्रिय रक्षा मन्त्री मिखाइलो फेदोरोभलाई पदबाट हटाइएपछि देशभर भएको विरोध प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा आएको हो ।

सुरुआतमा फेदोरोभको बहिर्गमन सिर्स्कीसँगको मतभेदका कारण भएको हुन सक्ने चर्चा चलेको थियो । सिर्स्कीलाई पनि हटाइएपछि ती अड्कलबाजीलाई बल पुगेको बीबीसीले जनाएको छ ।

सिर्स्कीको स्थानमा ४३ वर्षीय युद्धअनुभवी जनरल मिखाइलो ड्रापातीलाई सेना प्रमुख नियुक्त गरिएको छ । उनलाई युक्रेनी सेनाभित्र अपेक्षाकृत युवा, आधुनिक सोच भएका र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने कमाण्डरका रूपमा हेरिन्छ । त्यसको विपरीत ६० वर्षीय सिर्स्कीलाई सोभियतकालीन सैन्य शैलीमा विश्वास गर्ने कमाण्डरका रूपमा आलोचना गरिँदै आएको थियो ।

नियुक्तिपछि फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै ड्रापातीले देशको रक्षामा खटिएका सैनिकप्रति सम्मानसहित पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सिर्स्कीले युक्रेनी सेनालाई सुदृढ बनाउन गरेको योगदानको पनि प्रशंसा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मंगलबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा सिर्स्कीलाई धन्यवाद दिँदै सन् २०२२ मा रुसले पूर्ण आक्रमण सुरु गर्दा राजधानी किएभको सफल प्रतिरक्षामा उनले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीले सोही दिन पूर्वरक्षा मन्त्री फेदोरोभसँग पनि भेटवार्ता भएको र उनलाई सरकारभित्रै ‘उपयुक्त जिम्मेवारी’ प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन् । तर फेदोरोभले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् वा छैनन् भन्ने खुलाइएको छैन ।

फेदोरोभको स्थानमा गत साता युक्रेनको सुरक्षा सेवा (एसबीयु) का पूर्वउच्च अधिकारी येभहेनी ख्मारालाई कार्यवाहक रक्षा मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जेलेन्स्कीले सबै निर्णय औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।

भ्लोदोमिर जेलेन्स्की
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप
विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत

विशेष अदालतले उदांगो बनाइदियो सरकारको नियत
एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

एभरेस्ट अस्पताल र डा. ज्योत्सनाको लापरबाही पुष्टि, ३९ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतको आदेश

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित