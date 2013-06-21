+
खाडी राष्ट्रहरूलाई ड्रोन खसाल्ने अनुभव बाँड्ने जेलेन्स्कीको घोषणा

विगत चार वर्षदेखि रुसी ड्रोनहरूको सामना गरिरहेको युक्रेनले यस संकटको घडीमा खाडी मुलुकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, यो सहयोग पारस्परिक हुनुपर्ने सर्त जेलेन्स्कीले राखेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २७ गते ११:३७
युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले इरानी ड्रोन आक्रमणको सामना गरिरहेका खाडी राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न आफ्ना सैन्य विज्ञहरू पठाएको जानकारी दिनुभयो।
  • जेलेन्स्कीले युक्रेनसँग ‘अट्याक ड्रोन’ विफल पार्ने विश्वकै उत्कृष्ट अनुभव रहेको र खाडी राष्ट्रहरूलाई त्यो अनुभव बाँड्ने बताउनुभयो।
  • उनले सहयोग पारस्परिक हुनुपर्ने र जसले सहयोग खोजिरहेका छन्, उनीहरूले युक्रेनको वायु रक्षा प्रणालीका लागि सहयोग जारी राख्नुपर्ने सर्त राख्नुभयो।

२७ फागुन, काठमाडौं । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले इरानी ड्रोन आक्रमणको सामना गरिरहेका खाडी राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्न आफ्ना सैन्य विज्ञहरू त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको जानकारी दिएका छन् । ती विज्ञहरुले खाडी राष्ट्रहरूलाई ड्रोन खसाल्ने अनुभव बाँड्ने जेलेन्स्कीको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सन्देश जारी गर्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनसँग ‘अट्याक ड्रोन’हरूलाई विफल पार्ने विश्वकै उत्कृष्ट अनुभव रहेको दाबी गरे ।

उनका अनुसार युक्रेनको अनुभवविना मध्यपूर्व, युरोप र अमेरिकाका लागि पनि बलियो सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्न कठिन हुनेछ ।

विगत चार वर्षदेखि रुसी ड्रोनहरूको सामना गरिरहेको युक्रेनले यस संकटको घडीमा खाडी मुलुकहरूलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । यद्यपि, जेलेन्स्कीले यो सहयोग पारस्परिक हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘जसले अहिले युक्रेनको सहयोग खोजिरहेका छन्, उनीहरूले हाम्रो रक्षाका लागि, विशेष गरी हाम्रो वायु रक्षा प्रणालीका लागि सहयोग जारी राख्नुपर्छ ।’

अमेरिका र इजरायलले इरानमा फेब्रुअरी अन्तिम साता संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । सो आक्रमणबाट इरानका सर्वोच्च नेता खली खामेनी लगायतका नेताहरु मरिएका थिए । त्यसयता इरानले इजरायल र खाडी मुलुकहरुमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पलाई लक्षित गरी हमला गर्दै आएको छ ।

इरानले छिमेकी राष्ट्रहरूमाथि जवाफी हमला सुरु गरेयता जेलेन्स्कीले निरन्तर रूपमा आफ्नो सैन्य सीप र अनुभवलाई कूटनीतिक बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग गरिरहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित