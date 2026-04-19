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धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, फोनको भोल्युम बटनबाटै हुन्छन् यी ५ काम

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते १३:५०

अहिले उमेर पुगेका अधिकांश व्यक्तिको खल्तीमा स्मार्टफोन हुन्छ । तर त्यसमा भएका थुप्रै उपयोगी फिचरहरू धेरैले प्रयोग गर्न जान्दैनन् । आफूलाई अत्यावश्यक परेका बाहेक फोनमा रहेका फिचर्सहरूको बारेमा धेरैलाई त्यति वास्तै हुँदैन र ज्ञान पनि हुँदैन ।

धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो स्मार्टफोनको भोल्युम बटन केवल भोल्युम बढाउन वा घटाउन मात्रै प्रयोग गर्छन् । तर एन्ड्रोइड र आइफोन दुवैमा, यो बटनले त्यस्तो कार्यहरू गर्न सक्छ जुन थोरै मानिसहरूलाई मात्र थाहा छ ।

१.तस्बिर र भिडियो रेकर्ड गर्न

क्यामेरा प्रयोग गर्दा, भोल्युम बटनलाई शटर बटनको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले सेल्फी लिन र टाढाबाट फोटोहरू क्लिक गर्न सजिलो बनाउँछ । धेरै स्मार्टफोनहरूमा यो बटनमा भिडियो रेकर्डिङ सुरु गर्ने र बन्द गर्ने विकल्प पनि राखिएको हुन्छ ।

२.फोन आएका बेला तुरुन्तै साइलेन्ट बनाउन

यदि तपाईं कुनै मिटिङ वा महत्वूपर्ण व्यक्तिसँग कुरा गरिरहेका बेला अचानक फोनको घण्टी बज्छ भने समस्या पर्न सक्छ । कहिलेकाँही सुतिरहेका बेला फोन आउँदा चर्को फोनको घण्टीले शान्त वातावरणलाई बिगारिरहेको हुन्छ ।

त्यस्तो समयमा तत्काल भोल्युम अप वा भोल्युम डाउन बटन थिचेर तुरुन्तै रिंगटोन म्यूट गर्न सकिन्छ । यफ थिच्दा फोन काटिँदैन तर रिङटोनको थप चर्को आवाजबाट बचिन्छ । आवाज म्युट गरेपछि केही सेकेण्ड समय लिएर फोन उठाउने वा काट्ने निर्णय गर्न समय मिल्छ ।

३.आपतकालीन अवस्थामा तुरुन्तै एसओएस अलर्ट पठाउन

धेरै नयाँ फोनहरूमा अब आपतकालीन एसओएस सुविधा समावेश छ । धेरै उपकरणहरूमा, यो सुविधा भोल्युम बटन र पावर बटन केही सेकेन्डको लागि थिचेर वा द्रुत रूपमा धेरै पटक थिचेर सक्रिय हुन्छ ।

यसपछि, तपाईंको स्थान र मद्दतको बारेमा सन्देश पहिले सेभ गरेर राखेको आपतकालीन नम्बरहरूमा पठाउन सकिन्छ । यो विधि विभिन्न ब्रान्ड र मोडेलहरू बीच फरक हुन सक्छ, त्यसैले आफ्नो फोनको सेटिङहरू जाँच गर्न आवश्यक छ ।

४.सजिलैसँग संगीत र भिडियो नियन्त्रण गर्न

फोन तपाईंको खल्तीमा छ वा स्क्रिन लक छ भने पनि, भोल्युम बटनहरू प्रयोग गरेर आवाज सानो वा ठूलो बनाउन सकिन्छ ।केही स्मार्टफोन र संगीत एपहरूले तपाईंलाई अतिरिक्त सेटिङहरू मार्फत भोल्युम बटनहरू प्रयोग गरेर गीतहरू परिवर्तन गर्न वा मिडिया प्लेब्याक नियन्त्रण गर्न पनि अनुमति दिन्छ ।

५.फोनलाई तुरुन्तै साइलेन्ट वा भाइब्रेसन मोडमा राख्न

कहिलेकाहीँ तपाईं यस्तो अवस्थामा पनि हुन सक्नुहुन्छ, जहाँ तत्काल बज्ने फोनको आजावले समस्या निम्त्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा, भोल्युम बटनहरू थिचेर सेटिङ नखोली फोनलाई छिटो साइलेन्ट वा भाइब्रेसन मोडमा राख्न सकिन्छ ।

भोल्युम बटन सही प्रयोगले बनाउँछ सहज

धेरैजसो मानिसहरू भोल्युम बटनको पूर्ण क्षमताको बारेमा अनभिज्ञ छन्, तर यो सानो बटनले धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सक्छ । यदि तपाईंले अहिलेसम्म यी सुविधाहरू प्रयोग गर्नुभएको छैन भने, आफ्नो स्मार्टफोनको सेटिङहरू जाँच गरेर त्यसका फंसनहरूबारे निश्चित हुनुहोस् ।

भोल्युम बटन स्मार्ट फोन
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