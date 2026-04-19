हत्याका आरोपी कृष्णबहादुर पाँचथरमा पक्राउ

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- तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा ५१ वर्षीया रूपा लिम्बूको हत्या गरेको आरोपमा ३८ वर्षीय कृष्णबहादुर लिम्बू पक्राउ परेका छन् ।
- आरोपी कृष्णबहादुर लिम्बूलाई पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाबाट लुकिछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
- पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णका अनुसार आरोपीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम पठाइएको छ ।
७ साउन, पाँचथर । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–६ सिमखर्कमा ५१ वर्षीय रूपा लिम्बूको हत्याका आरोपी पाँचथरबाट पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका ३८ वर्षीय कृष्णबहादुर लिम्बू रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार बिहीबार रूपामाथि खुकुरी प्रहार गरेर उनी फरार भएका थिए ।
लिम्बूलाई पाँचथरको हिलिहाङ–५ सुम्लिबुङमा लुकिछिपी अवस्थामा बसेको बेला पक्राउ गरिएको पाँचथरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अनिश कर्णले जानकारी दिए ।
आरोपीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
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