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कुलेश्वरमा गोली चल्यो, दुई जना पक्राउ

पक्राउ पर्नेमा एक नेपाली र एक भारतीय नागरिक छन् ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ३ गते १६:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले काठमाडौंको कुलेश्वरमा दुई राउण्ड गोली प्रहार गरी लागुऔषधसहित एक नेपाली र एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
  • ब्युरोका एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले पक्राउ परेकाहरूसँग ठूलो मात्रामा औषधीजन्य लागुऔषध बरामद भएको जानकारी दिनुभयो ।
  • गोली प्रहारबाट भारतीय नागरिकको देब्रे खुट्टामा चोट लागेको छ र घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।

३ साउन, काठमाडौं । कुलेश्वरमा गोली चलाएर प्रहरीले लागुऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

पक्राउ पर्नेमा एक नेपाली र एक भारतीय नागरिक छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले कुलेश्वरको पुल नजिक गोली हानेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरोबाट इन्स्पेक्टर राकेश यादवसहितको टोली खटिएको थियो ।

लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्न दुई राउण्ड गोली चलाइएको ब्युरोका एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले जानकारी दिए। उनीहरुबाट औषधीजन्य लागुऔषध ठूलो मात्रामा बरामद भएको छ ।

गोली प्रहारबाट भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् । उनको देब्रे खुट्टामा गोली लागेको छ । विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको ब्युरोले बताएको छ ।

अपराध कुलेश्वर गोली
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