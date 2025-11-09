कुलेश्वरमा गोली चल्यो, दुई जना पक्राउ

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- लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले काठमाडौंको कुलेश्वरमा दुई राउण्ड गोली प्रहार गरी लागुऔषधसहित एक नेपाली र एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
- ब्युरोका एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले पक्राउ परेकाहरूसँग ठूलो मात्रामा औषधीजन्य लागुऔषध बरामद भएको जानकारी दिनुभयो ।
- गोली प्रहारबाट भारतीय नागरिकको देब्रे खुट्टामा चोट लागेको छ र घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ ।
३ साउन, काठमाडौं । कुलेश्वरमा गोली चलाएर प्रहरीले लागुऔषधसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा एक नेपाली र एक भारतीय नागरिक छन् । लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले कुलेश्वरको पुल नजिक गोली हानेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । ब्युरोबाट इन्स्पेक्टर राकेश यादवसहितको टोली खटिएको थियो ।
लागुऔषध कारोबारीलाई पक्राउ गर्न दुई राउण्ड गोली चलाइएको ब्युरोका एसएसपी सुवासचन्द्र बोहोराले जानकारी दिए। उनीहरुबाट औषधीजन्य लागुऔषध ठूलो मात्रामा बरामद भएको छ ।
गोली प्रहारबाट भारतीय नागरिक घाइते भएका छन् । उनको देब्रे खुट्टामा गोली लागेको छ । विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको ब्युरोले बताएको छ ।
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