खैरो हेरोइनसहित ५ जना पक्राउ

२४ असार, काठमाडौं । खैरो हेराइनसहित ५ जना पक्राउ परेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मंगलबारेकी इन्स्पेक्टर निकिता मिश्राको कमाण्डमा खटिएको टोलीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको हो । रोशी गाउँपालिका–९ मंगलटारमा बागमती प्रदेश ०१–०३४ च ६५९४ नम्बरको कारमा सवार २० वर्षीया युवती रितु जैसीसहित पाँच जना पक्राउ परेका हुन्।
जैसीले कम्मरमा बाँधेको ज्याकेटको गोजीबाट ६०.०६ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद भएको हो । कारमा सवार पाँचै जनाको लागुऔषध सेवन परीक्षण गर्दा सबिन कोइराला र जगत खत्रीले लागुऔषध सेवन गरेको भेटिएको छ ।
त्यसपछि पाँचै जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।
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