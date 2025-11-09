नागरिकका जीवनयापनका सामान्य समस्यामा पनि सरकारको ध्यान पुगोस् : सांसद कुँवर

२४ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सरकारले जनताका सामान्य समस्यामा पनि ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा शून्य समयमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले १०० दिन पार गरेको स्मरण गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ । सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवामा ध्यान केन्द्रीत रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ । त्यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
तर कतिपय जनताका समस्या यथावत रहेको उनले बताइन् ।
‘खासगरी रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का धेरै महिला दिदीबहिनीहरूले फोन गर्नुहुन्छ । बजारमा बढ्दो महंगी छ । घर र भान्साका सामग्रीहरूमा बढेको मूल्यबृद्धिले गर्दा जीवनयापन गर्न समस्या भइरहेको गुनासोहरू पोख्नुहुन्छ,’ सांसद क्षेत्रीले संसद्मा सुनाइन् ।
अर्कोतर्फ असारको महिना रहेको र दिनभर खेतबारीमा कृषिका काम गरेर घरमा आराम गर्न फर्किँदा पटक–पटक विद्युत गएर समस्या हुने गरेको गूनासो आएको पनि बताइन् । बत्ती जाँदा साँझ छोराछोरी सुताउन समेत समस्या भएको गूनासो आएको बताइन् ।
‘आफैँलाई (किसानलाई) पनि दैनिकी गुजारा गर्न समस्या आएको कुरा आइरहेको छ’ उनले भने ।
एकातिर पैसा तिरेर पनि सेवा नपाउने अर्कोतर्फ अप्रत्यासित महंगी बढेको कारणले गर्दा दैनिकी रुपमा मान्छेको जीवन नै यापन गर्न समस्या भएको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– सुशासन र समृद्धिको संरचना तयार गर्दै गर्दा तत्काल नागरिकका जीवनयापनमा हुने यस्ता सामान्य समस्याहरूमा पनि सरकारले ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
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