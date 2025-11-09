युवतीलाई अश्लील हर्कत गर्ने शिक्षा अधिकृतविरुद्ध ५ दिन म्याद थप

२३ असार, काठमाडौं । ललितपुरमा बाटोमा हिँडिरहेकी युवतीलाई अश्लिल हर्कत गर्ने शिक्षा अधिकृतविरुद्ध ५ दिन म्याद थप भएको छ ।
शिक्षा अधिकृत सुरेन्द्र भट्टविरुद्ध ५ दिनको म्याद थप भएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी गौतम मिश्रले बताए । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरबाट सार्वजनिक स्थलमा अश्लिलता प्रदर्शन गर्न नहुने कसुरमा म्याद थप भएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत ५५ वर्षीय शिक्षा अधिकृत भट्टलाई सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
ललितपुरको इमाडोलमा बाटोमा हिँड्दै गरेकी एक युवतीलाई उनले अश्लील हर्कत गरेका थिए । सरकारी कर्मचारी भट्टले एक्लै बाटो हिँड्दै गरेकी युवतीलाई गोप्य अंग देखाउँदै अश्लील हर्कत गरेका थिए । आइतबार साँझ साढे ६ बजेतिर पीडित युवतीले ती पुरुषको भिडियो सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा अपलोड गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि खोजी सुरु गरेको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । आफूमाथि अशिलल हर्कत गरेपछि ती पुरुषलाई फलो गर्दै युवतीले भिडियो खिचेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त भिडियो सार्वजनिक गर्दै पक्राउ गर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
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