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बझाङमा आपसी विवादमा एक जनाको हत्या, ६ आरोपित पक्राउ

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असार २१ गते १४:१७
प्रतीकात्मक तस्वीर

२१ असार, धनगढी । बझाङमा एक जनाको हत्या भएको छ । केदारस्युँ गाउँपालिका–६ को त्याडीगाउँका ४२ वर्षीय  मोहनबहादुर बोहराको हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

उनको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धानका लागि ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) टेकबहादुर जोराले शुक्रबार साँझ आपसी विवादका क्रममा बोहराको हत्या गरेको पाइएको बताए ।

उनकाअनुसार हत्यामा संलग्न भएको आशंकामा ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

बोहराको शव मकै बारीमा फालेको अवस्थामा फेला परेको छ ।

डीएसपी जोराले अहिले उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै घटनाबारे विस्तृत विवरण त्यसपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन् ।

 

अपराध नेपाल प्रहरी
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