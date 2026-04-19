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तेह्रथुममा धारिलो हतियार प्रयोग गरी एक महिलाको हत्या

प्रहरीका अनुसार घरायसी विवादका क्रममा ५१ वर्षीया रूपा लिम्बूको हत्या भएको हो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ६ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका-६ मा ५१ वर्षीया रूपा लिम्बूको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको छ ।
  • बुधबार बिहान १०:४० बजे घरायसी विवादका क्रममा रूपाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
  • हत्यामा संलग्न ३८ वर्षीय कृष्णबहादुर लिम्बू फरार रहेकाले प्रहरीले उनको खोजी कार्य तीव्र पारेका छन् ।

६ साउन, तेह्रथुम । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका-६ चुहानडाँडा सिमखर्कमा एक महिलाको हत्या भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार घरायसी विवादका क्रममा ५१ वर्षीया रूपा लिम्बूको हत्या भएको हो ।

बुधबार बिहान १०:४० बजेको समयमा उनको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

तेह्रथुमका प्रहरी निरीक्षक खेमबहादुर खत्रीका अनुसार धारिलो हतियार प्रहारबाट रूपाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।

हत्यामा संलग्न आरोपित ३८ वर्षीय कृष्णबहादुर लिम्बू भने फरार रहेका छन् । उनको खोजीका लागि घटनास्थल र वरपरको क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय आठराई  र चुहानडाँडा प्रहरीचौकीबाट प्रहरी परिचालन गरीएको खत्रीले बताए ।

अपराध नेपाल प्रहरी महिलाको हत्या
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