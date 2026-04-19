प्रीति जिन्टाको चिन्ता : जन्तर-मन्तरको प्रदर्शनमा ‘गैरसंवैधानिक तत्त्वले फाइदा उठाउलान्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले जन्तर-मन्तरमा जारी छात्र प्रदर्शनलाई देशविरोधी तत्त्वहरूले गलत फाइदा नउठाऊन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
- उनले लोकतन्त्र र कानूनमा विश्वास गर्दै प्रदर्शनकारीहरू र सरोकारवाला पक्षलाई गलत नियत बोकेका मानिसहरूलाई टाढा राखेर सार्थक संवाद गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
- सोमबार प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि भएको पुलिसको लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रहारपछि थुप्रै कलाकारहरूले छात्र आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
६ साउन, काठमाडौं । जन्तर-मन्तरमा चलिरहेको छात्रहरूको प्रदर्शनलाई लिएर अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। देश भित्र र बाहिरका केही गलत मानिसहरूले छात्रहरूको आक्रोश र समस्याको फाइदा उठाउने कोसिस त गरिरहेका छैनन् भन्दै उनले शङ्का व्यक्त गरेकी छिन्।
छात्रहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई देशविरोधी तत्त्वहरूले उपद्रव मच्चाउन वा प्रदर्शनको दिशा मोड्न प्रयोग गर्न नहुने कुरा उनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट साझा गर्दै बताएकी हुन्।
उनले एक्समा लेखेकी छिन्, ‘जहाँ यो जरुरी छ कि हामी हाम्रा छात्रहरूलाई समर्थन गरौँ र त्यस्ता शिक्षा सुधारको माग गरौँ, जसले हाम्रा युवाहरूको भविष्यलाई अझ राम्रो बनाओस्, त्यहीँ यो पनि जरुरी छ कि छात्रहरूको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई एन्टि-नेसनल एलिमेन्ट्सको तर्फबाट हंगामा फैलाउन र प्रदर्शनको दिशा बदल्नका लागि प्रयोग नगरियोस्।’
अनलाइनमा बढ्दै गएको घृणा र विभाजनकारी वातावरण देखेर आफूलाई चिन्ता लागेको अभिनेत्रीले बताएकी छिन्। देश भित्र र बाहिरका गलत मानिसहरूले विद्यार्थीको आक्रोश र समस्याको फाइदा उठाउने कोसिस त गरिरहेका छैनन् भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
प्रीति जिन्टाले आफ्नो पोस्टमा लेखेकी छिन्, ‘मैले सधैँ मेहनत, समानता र उत्कृष्ट काममा विश्वास गरेकी छु र यिनीहरूसँग कहिल्यै सम्झौता हुनु हुँदैन। म आफ्नो लोकतन्त्र, कानुन व्यवस्था र आफ्नो सरकारमा पनि विश्वास गर्छु।’
उनले थप लेखेकी छिन्, ‘म दिलैदेखि आशा गर्छु कि दुवै पक्षले सार्थक र राम्रो संवादको सुरुवात गरून् र यस प्रदर्शन अनि कुराकानीबाट सबै गलत नियत भएका मानिसहरू र मुद्दाहरूलाई टाढा राखून्, ताकि हाम्रा युवाहरू र हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य उज्ज्वल होस्।’
यसअघि पनि प्रीति जिन्टाले छात्रहरूलाई समर्थन गरेकी थिइन्। उनले वातावरण कार्यकर्ता सोनम वाङचुकलाई आफ्नो अनशन तोड्न अपिल गरेकी थिइन्। उनको स्वास्थ्य पनि यो लडाइँ जत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताएकी थिइन्।
सोमबार भएको विरोध मार्चका क्रममा पुलिसले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो। पुलिसले अश्रुग्यासका गोला पनि हानेको थियो। त्यसपछि धेरै कलाकार र हस्तीहरूले छात्रहरूको प्रदर्शनलाई आफ्नो समर्थन दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4