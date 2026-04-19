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गोंगबुको होटलमा युवती मृत फेला, हत्या आरोपमा दुई जना पक्राउ

साउन ३ गते बिहान ११ बजे होटलको चौथो तलाको ४०४ नम्बर कोठामा काठको पलङभित्र शव भेटिएको थियो ।

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १५:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंको गोंगबुस्थित होटलमा युवतीको हत्या गरी शव लुकाएको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
  • कैलालीकी २५ वर्षीया निशा सुनारको शव साउन ३ गते गोंगबुको एक होटलको कोठामा फेला परेको थियो ।
  • पक्राउ परेका रमेश बुढा र दान बहादुर शाहीमाथि प्रहरीले कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

५ साउन, काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबुस्थित मित्रनगरको माउन्टेन एक्सेल्सिभा होटलको कोठामा एक युवती मृत भेटिएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जना पक्राउ परेका छन् । साउन ३ गते बिहान ११ बजे होटलको चौथो तलाको ४०४ नम्बर कोठामा काठको पलङभित्र शव भेटिएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धानबाट ती महिला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-७ घर भई हाल काठमाडौं माछापोखरी बस्ने २५ वर्षीय निशा सुनार रहेको खुलेको थियो ।

अहिले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा दैलेख, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका०६ लटाली स्थायी घर भई हाल काठमाडौं –०३ चक्रपथस्थित सम्बाला होटल आसपास बस्ने २७ वर्षीय रमेश बुढा र जिल्ला जुम्ला, चन्दननाथ नगरपालिका -०२ घर भई काठमाडौं बस्ने ३८ वर्षीय दान बहादुर शाही छन्।

पक्राउ परेका दुबै जनालाई कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

अपराध
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