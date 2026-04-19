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तीन जिल्लामा आगलागी, सात लाख ४० हजार बराबरको क्षति   

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रासस रासस
२०८३ साउन ६ गते १३:५८
प्रतीकात्मक तस्वीर

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महोत्तरी, काभ्रे र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै आगलागीका घटनामा सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ।
  • महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा दिनेश यादवको गोठमा भएको आगलागीबाट तीन लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
  • काभ्रे र सप्तरीमा विद्युत् सर्ट भई भएका आगलागीका घटनामा क्रमशः दुई लाख ४० हजार र दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।

६ साउन, काठमाडौं । महोत्तरी, काभ्रे र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै आगलागीका घटनामा सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।

महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–३ दक्षिणबारी टोलस्थित दिनेश यादवको गोठमा आज बिहान आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जलेर करिब तीन लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१ दुलाल गाउँस्थित लक्ष्मण दुलालको गोठमा विद्युत् सर्ट भई मंगलबार राति आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जल्दा करिब दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको नाक्सान भएको छ ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–६ क्वाटर मलेठस्थित नवराज बस्नेतको गोठमा मंगलबार राति आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जलेर करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।

आगलागी नेपाल प्रहरी
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

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