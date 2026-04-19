तीन जिल्लामा आगलागी, सात लाख ४० हजार बराबरको क्षति   

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- महोत्तरी, काभ्रे र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै आगलागीका घटनामा सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ।
- महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकामा दिनेश यादवको गोठमा भएको आगलागीबाट तीन लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
- काभ्रे र सप्तरीमा विद्युत् सर्ट भई भएका आगलागीका घटनामा क्रमशः दुई लाख ४० हजार र दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
६ साउन, काठमाडौं । महोत्तरी, काभ्रे र सप्तरीमा भएका छुट्टाछुट्टै आगलागीका घटनामा सात लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका–३ दक्षिणबारी टोलस्थित दिनेश यादवको गोठमा आज बिहान आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जलेर करिब तीन लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–१ दुलाल गाउँस्थित लक्ष्मण दुलालको गोठमा विद्युत् सर्ट भई मंगलबार राति आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जल्दा करिब दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको नाक्सान भएको छ ।
प्रहरी प्रधानकार्यालयका अनुसार सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–६ क्वाटर मलेठस्थित नवराज बस्नेतको गोठमा मंगलबार राति आगलागी हुँदा गोठ पूर्णरूपमा जलेर करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ ।
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