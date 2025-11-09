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कीर्तिपुरको ट्याङ्लाफाँटमा कारमा आगलागी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ५ गते १२:०६

५ साउन, काठमाडौं । कीर्तिपुरमा एक निजी गाडीमा आगलागी भएको छ । कीर्तीपुर नगरपालिका-१ ट्याङ्लाफाँटमा आज बिहान कारमा आगलागी भएको हो ।

बा५च ३०३८ नम्बरको गाडी आगलागी भएको काठममाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी नरेशराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

घटनाको थप विवरण आउन बाँकी छ । गाडीभित्र मान्छे भए नभएको खुलेको छैन । अहिले प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेको छ ।  

 

आगलागी
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