मेचीनगरमा आगलागी, १६ लाख बराबरको क्षति   

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- मेचीनगर नगरपालिका–३ स्थित पूर्णचन्द्र रिजालको कच्ची घरमा गएराति भएको आगलागीबाट १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
- आगलागीमा घरका भाँडावर्तन, लत्ताकपडा, अन्न, आधा तोला सुन र ५० हजार रुपैयाँ नगद नष्ट भएको छ ।
- मेचीनगर नगरपालिकाको दमकल, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको भए पनि आगलागीको कारण हालसम्म खुलेको छैन ।
१७ असार, बिर्तामोड । मेचीनगर नगरपालिका–३ भावना चोकमा गएराति भएको आगलागीमा १६ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
आगलागीबाट घरका भाँडावर्तन, लत्ताकपडा, अन्न, आधा तोला सुनसहित ५० हजार रुपैयाँ नगद जलेको छ ।
पूर्णचन्द्र रिजालको इँटा, काठ र टिनको छानो भएको दुई कोठे कच्ची घरमा आगलागी हुँदा उक्त रकम बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगोले घरसँगै जोडिएको गोठ पनि नष्ट भएको छ ।
मेचीनगर नगरपालिकाको दमकल, नेपाल प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगो निभाइएको थियो । आगालागीको कारण खुलेको छैन ।
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