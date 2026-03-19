हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर जलेर नष्ट   

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- हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ मा गएराति स्थानीय महेन्द्रबहादुर शाहीको तीनतले घर आगलागी हुँदा जलेर नष्ट भएको छ ।
- आगलागीबाट तीन तोला सुन, १०० तोला चाँदी र दुई लाख नगदसहित २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।
- हुम्लाका प्रहरी उपरीक्षक शंकर खड्काले आगलागीबाट सात कोठे भवन र त्यहाँ रहेका सामान पूर्ण रूपमा नष्ट भएको बताए ।
२२ जेठ, हुम्ला । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–७ मा आगलागीबाट एक घर जलेर नष्ट भएको छ ।
गएराति स्थानीय महेन्द्रबहादुर शाहीको तीनतले घर आगलागीबाट जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
हुम्लाका प्रहरी उपरीक्षक शंकर खड्काका अनुसार आगलागीबाट शाहीको सात कोठे भवन जलेर नष्ट भएको छ ।
आगलागी बाट सुन तीन तोला, चाँदी १०० तोला, नगद दुई लाख गरी जम्मा २० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए ।
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