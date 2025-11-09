पर्साको एक घरमा आगलागी

३२ असार, काठमाडौं । पर्साको बिन्दावासिनी गाउँपालिका ३ सानो इटियाही टोलको एक घरमा आगलागी भएको छ ।
स्थानीय रामआधार साहको घरमा गएराति १० बजे आगलागी भएको हो । आगोले घरसहित भित्र रहेका अन्नपात, लत्ताकपडा, भाँडाकुडा र फर्निचर समेत जलेर नष्ट भएका छन् ।
आगलागीबाट करिब दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
आगो नेपाल प्रहरी दमकल र स्थानीयको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिइएको छ । आगलागीको कारण खुलेको छैन । प्रहरीले बिजुली सट भएर आगो लागेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जनाएको छ ।
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