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शिक्षा मन्त्रीको राजीनामासँग कुनै सम्झौता हुँदैन : कक्रोच जनता पार्टी

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अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते ११:११

७ साउन, काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टीका मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।

मुख्य प्रवक्ता सौरव दासले भनेका छन्, ‘मैले आज सोनम वाङ्चुकसँग धेरै पटक कुरा गरेको छु। उहाँले सबै प्रदर्शनकारीहरूलाई शान्ति कायम राख्न र यो प्रदर्शनलाई सही तथा शान्तिपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्न पनि अपिल गर्नुभएको छ। यस देशमा पहिले भएका प्रदर्शनहरूमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट असामाजिक तत्वहरू घुसाइने र त्यसपछि त्यसको दोष आन्दोलनमाथि थोपारिने गरिएको छ। यस्तो हुनु हुँदैन।’

केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाको प्रेस काउन्सिल वा प्रेस कन्फरेन्सलाई लिएर पनि उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्। दासले भनेका छन्, ‘जे.पी. नड्डाले लाज मान्नुपर्छ। यहाँ मानिसहरू ३० दिनभन्दा बढी समयदेखि धर्नामा बसेका छन्, तर उहाँ भन्नुहुन्छ कि यसमा राजनीति हुनु हुँदैन। धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको विषयमा कुनै सम्झौता हुने छैन, उहाँले पद छाड्नै पर्छ। त्यसबेलासम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ।’

यसअघि केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डाले एक प्रेस कन्फरेन्स गरेर विपक्षी दलहरूले यस आन्दोलनमा राजनीतिक लाभ लिन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

नड्डाले भनेका थिए,’हामी छलफलका लागि तयार छौं। गहन र सार्थक छलफल होस्। संसद नै यस्तो उपयुक्त स्थान हो, जहाँ गहिरो रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। हामी ठोस नीति लिएर अघि बढौं, किनभने बालबालिका देशको भविष्य हुन्। यो जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, विपक्षको पनि हो।’

कक्रोच जनता पार्टी राजीनामा शिक्षामन्त्री
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