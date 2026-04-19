+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंमा शनिबार ‘हरेरी सांस्कृतिक साँझ’ आयोजना हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ साउन ७ गते ९:३१
Photo Credit : आपन थारू समुदाय/फेसबुक

७ साउन, काठमाडौं । थारू समुदायको कला, संस्कृति, परम्परा र पहिचान प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘हरेरी सांस्कृतिक साँझ–२०८३’ आयोजना हुने भएको छ ।

घोंघी स्टेसन प्रालिका अनुसार साउन ९ गते शनिबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित नेपाल पुलिस क्लबमा कार्यक्रम हुनेछ । दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा थारू समुदायका कलाकार, स्रष्टा, सांस्कृतिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।

कार्यक्रम संयोजक नरेश जोगीका अनुसार ‘आपसी एकता, सांस्कृतिक पहिचान, समृद्ध थारू समाज हाम्रो अभियान’ भन्ने नारासहित आयोजना हुन लागेको कार्यक्रमले थारू समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कार्यक्रममा थारू समुदायका चर्चित गायक–गायिका, नृत्य कलाकार तथा सांस्कृतिक समूहले परम्परागत गीत, नृत्य, वेशभूषा र बाजागाजासहित सांस्कृतिक प्रस्तुति दिने आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा लोक, आधुनिक तथा हास्य विधाका प्रस्तुति पनि समावेश गरिनेछ ।

आयोजकका अनुसार कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी सहभागी हुनेछन् । साथै सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रका अन्य व्यक्तित्वको पनि उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयोजकले यसलाई मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम मात्र नभई थारू समुदायको भाषा, कला, संस्कृति र पहिचान संरक्षणको अभियानका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।

कार्यक्रमको प्रवेश शुल्क ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

थारू समुदाय हरेरी सांस्कृतिक साँझ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’

सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री र अख्तियारलाई प्रतिवेदन पठाउँदै भन्यो– ‘एनटीभीको स्याटेलाइटमा २१ करोड अनियमितता’
संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड

संसद्‌मा बालेनभन्दा थोरै जान्छन् प्रचण्ड
मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन

मिडियाको गेट छेक्ने गाडी चढेर रास्वपा महाधिवेशनमा गएका थिए गृहमन्त्री सुधन
कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्

कांग्रेस नेता : बीपीलाई मान्छन्, एकअर्कालाई मान्दैनन्
डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्

डा पाण्डेको चिन्ता- सबै राजा हुन खोजे, ऋषि हुन कोही खोजेनन्
सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता

सरकारप्रति रास्वपामा बढ्दैछ संशय, रवि-स्वर्णिम बीच एकान्त वार्ता
राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

राहदानी प्रकरण : एक महिनामै गलत सावित भयो बालेन टिमको हस्तक्षेप

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

साउनमा हरियो चुरा किन लगाइन्छ ?

7 Stories
किन लाग्छ निद्रा ?

किन लाग्छ निद्रा ?

6 Stories
अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

अर्को फिफा विश्वकप कहिले र कहाँ हुँदैछ ?

8 Stories
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

8 Stories
लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

लेजरबाट पायल्सको उपचार कसरी हुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित