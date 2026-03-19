कांग्रेस महामन्त्रीको चिन्ता- नेपाल एकात्मक व्यवस्थातर्फ फर्किने चर्चा छ

‘थारु समुदाय उपेक्षामा परेको सत्य हो । तर, अहिले संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । त्यो पूर्ण छ भनेर म भन्दिनँ, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो,’ महामन्त्री पौडेलले भने ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १६:१४

१६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपाललाई फेरि एकात्मक व्यवस्थामै फर्काउने चर्चा चलिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शनिबार कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल थारु संघको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता खारेज गर्ने खालका चर्चातर्फ इंगित गरेका हुन् ।

‘संविधानमा प्राप्त भएका उपलपब्धि सुरक्षित गरेर जानुपर्ने स्थिति छ । मुलुक फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किने चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्,’ महामन्त्री पौडेलले भने, ‘संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनेगरी काम भइरहेका छन् ।’

त्यसैले यही संविधानमा प्राप्त भएका कुरालाई रक्षा गर्दै कार्यान्वयन गर्ने कुरा सबैले मिलेर लाग्नुपर्ने उनले बताए । यी उपलब्धि पनि खोसिए फेरि राज्य एकात्मक व्यवस्थातर्फ फर्किन सक्ने उनले बताए ।

‘थारु समुदाय उपेक्षामा परेको सत्य हो । तर, अहिले संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । त्यो पूर्ण छ भनेर म भन्दिनँ, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो हो,’ महामन्त्री पौडेलले भने ।

थारु समुदायले बोर्डरमा बसेर नेपालको रक्षा गरेको र नेपालको आर्थिक विकासमा पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको उनले स्मरण गरे ।

एकात्मक व्यवस्था थारू समुदाय नेपाली काँग्रेस
सम्बन्धित खबर

पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक विभेद र हिंसाका रूप अझै चुनौती छन् : मन्त्री वादी

पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक विभेद र हिंसाका रूप अझै चुनौती छन् : मन्त्री वादी
सभामुखको आग्रह– सरकारलाई पनि घण्टी बजाइदिनुहोला

सभामुखको आग्रह– सरकारलाई पनि घण्टी बजाइदिनुहोला
हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन : माधव नेपाल

हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने अवस्था छैन : माधव नेपाल
सँगै राखेर पनि बच्चालाई 'विस्थापन' त गरिरहनुभएको छैन ?

सँगै राखेर पनि बच्चालाई ‘विस्थापन’ त गरिरहनुभएको छैन ?
पासवर्ड र एमएसए बिना नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ह्याक गर्ने 'काली ३६५' सक्रिय 

पासवर्ड र एमएसए बिना नै माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट ह्याक गर्ने ‘काली ३६५’ सक्रिय 
अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै

'सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ'

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
'नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन'

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

के अब 'कक्रोज'सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित