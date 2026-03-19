अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा आज नेपाल आउँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १५:४९

  • अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स तीन दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै छिन् ।
  • नेपाल बसाइका क्रममा उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।
  • नेपालमा वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमण गर्ने उनी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन् ।

१६ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्स तीन दिने भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै छिन् ।

नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल भ्रमण गर्न लागेकी उनी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन् ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आयोजना गर्न लागेको ‘एसेन्ट समिट २०२६’ मा प्रमुख अतिथिका रूपमा भाग लिन उनी काठमाडौँ आउन लागेकी हुन् ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका सार्वजनिक मामिला प्रमुख माइक हार्करले गत जेठ ६ गते सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए ।

उनकै सम्मानमा दूतावासले ‘सेभेन समिट ट्रेक्स’सँगको सहकार्यमा उक्त समिट आयोजना गर्न लागेको हो। नेपाल बसाइका क्रममा उपविदेशमन्त्री रोजर्सले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मर्यादाक्रममा उपविदेशमन्त्री (अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेट) को पद असिस्टेन्ट सेक्रेटरी भन्दा माथि र डेपुटी सेक्रेटरी भन्दा तल रहन्छ । हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छ जना उपमन्त्रीहरू कार्यरत छन् ।

रोजर्सको यो भ्रमण हुनुअघि गत वैशाख महिनामा अन्य दुई वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि छुट्टाछुट्टै रूपमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए ।

जसअनुसार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री समिर पाल कपुर वैशाख ७ गते तीन दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँ आएका थिए ।

त्यस क्रममा उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग वार्ता गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने र नेपालको लगानीको वातावरणमा सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सहायक विदेश मन्त्री कपुरले आफ्नो नेपाल भ्रमण टुङ्ग्याएको एक हप्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसियाका लागि विशेष दूत सर्जियो गोरले पनि काठमाडौँको भ्रमण गरेका थिए ।

गोरले परराष्ट्र मन्त्री खनाल र अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेट गरी व्यापारिक वातावरणमा सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र आपसी समृद्धिको प्रवर्द्धनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

वैशाखमा नेपाल आएका कपुर र गोर दुवै अधिकारीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग भने भेट्ने अवसर पाएका थिएनन् ।

नेपालमा पहिलो पटक विश्व मल्टिपल स्क्लेरोसिस दिवस मनाइयो

ठमेलमा गुञ्जिने गन्धर्व बाबु-छोरी

बजेट आर्थिक रूपमा बोझिलो : कांग्रेस

सुन–चाँदीमा विलासिता शुल्क हटाएर सीप प्रवर्द्धन शुल्क थप

कम्युनिस्टसँग काँध मिलाउँदा मिलाउँदै आफ्नै चाल बिर्सियौं : आङ्देम्बे

महिला र मानव अधिकार एक अर्काका परिपूरक : अध्यक्ष मगर

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

इतिहास रचेका सात बजेट

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

