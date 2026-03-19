+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुन–चाँदीमा विलासिता शुल्क हटाएर सीप प्रवर्द्धन शुल्क थप

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १६ गते १५:२०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले सुन तथा सुनका गहनाको बिक्रीमा लाग्ने विलासिता शुल्क हटाएर नयाँ सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाएको छ ।
  • अब सुन तथा चाँदीका गरगहना अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा ०.५ प्रतिशतका दरले सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्नेछ ।
  • संकलित शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ ।

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सुन तथा सुनका गहना अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्रि गर्दा लगाएको विलासिता शुल्क हटाएको छ । त्यसको सट्टामा अब सीप प्रवर्द्धन शुल्क लगाइने भएको छ ।

व्यवसायीहरूले सुनमा विलासिता शुल्क हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रारम्भमा सुनको विलासिता शुल्क लगाउने बेला तीन तहको शुल्क लाग्ने अवस्था थियो । अहिले पनि दुई प्रतिशत विलासिता शुल्क पाँच तारे र सो भनदा माथिका तारे होटेल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवाको बिक्रिमा लाग्दै आएको छ । आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्त:शुल्क सहितको मूल्यमा समेत यस्तो कर यथावत छ ।

उता सीप प्रवर्द्धन शूल्क भने सुन वा सुनका गरगहना वा वस्तु अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्रि गर्दाको बिक्रि मूल्यमा ०.५ प्रतिशतका दरले लाग्ने भएको छ । साथै चाँदी वा चाँदीका गरगहना वा वस्तु अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्रि गर्दाको बिक्रि मुल्यमा समेत लाग्ने गरी नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ ।

यस्तो शुल्क संकलन गरेको रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गरी यस्तो विवरण सो महिनामा कारोबार गरेको वा नगरेको जे सुकै भए पनि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधान समेत आर्थिक विधेयकमा राखिएको छ ।

सुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’
तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?

तीन नेताको घर खानतलासी हुने, पक्राउ पुर्जी हामीलाई मात्रै ?
‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’

‘नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको खनिज उत्खननको कुरा छ, संरक्षण शब्दै छैन’
जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम

जेनजी आन्दोलनबारे आयोग : तीन सुरक्षा निकायलाई कारबाही, सेनाको हकमा नरम
निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती
इतिहास रचेका सात बजेट

इतिहास रचेका सात बजेट
खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

खण्डहर बने आधारभूत अस्पताल, हारगुहारमा स्थानीय तह 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

सर्वप्रिय समोसा : यो कहिले र कसले बनायो होला ?

10 Stories
ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

ह्वीस्कीको कथा : किन जति पुरानो उति महंगो ?

5 Stories
तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

तनावले कुन कुन अंगमा कसरी असर गर्छ ?

8 Stories
महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

महिला स्वास्थ्य : पीसीओएसलाई पीएमओएस किन भनियो ?

7 Stories
के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

के अब ‘कक्रोज’सँगै बाँच्नुपर्छ ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित