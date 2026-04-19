इयुको २१ औं प्रतिबन्ध प्याकेज लागू, ३ हजार १०० ब्ल्याकलिस्टमा

८ साउन, काठमाडौं । युरोपियन युनियन (इयु) ले आफ्नो २१ औं प्रतिबन्ध प्याकेज स्वीकृत गरेको छ । यो जानकारी इयु काउन्सिलले ‘अफिसियल जर्नल अफ द युरोपियन युनियन’ मा प्रकाशित सन्देशमार्फत दिएको हो ।
नयाँ प्याकेजअनुसार ४८ जना व्यक्ति र १६८ वटा संस्थाहरूलाई ब्ल्याकलिस्टमा थपिएको छ । यससँगै ब्ल्याकलिस्टमा पर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको कुल संख्या ३ हजार १०० पुगेको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रेकर्ड हो ।
प्रतिबन्धको सूचीमा ड्रोन उत्पादकहरू एन्ड्रे डोरोनिन, ओल्गा कोरचागिना र डेनिस मेर्जलिकिन परेका छन् । त्यस्तै वरिष्ठ वित्तीय अधिकारीहरू सर्गेई बेलोभ र रुसलान अरेफिएभ पनि प्रतिबन्धमा समेटिएका छन् । स्वेतफोर चेनका मालिकहरू तथा मिखाइल गुत्सेरिएभलाई पनि सूचीमा राखिएको छ । ग्
याजब्रोम–मिडियाका प्रमुख अलेक्ज्याण्डर जारोभ र एएनओ डाइलगका प्रमुख भ्लादिमिर ताबाक पनि यसमा परेका छन् । खेलकुद मन्त्री मिखाइल देग्त्यारेभ, फिडे अध्यक्ष अर्काडी डोभोरकोभिच र संगीतकार अलेक्ज्याण्डर मार्सललाई पनि ब्ल्याकलिस्ट गरिएको छ ।
यी सबै नियमहरू इयुको अफिसियल जर्नलमा प्रकाशित हुनासाथ तुरुन्तै लागू भएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत व्यक्तिहरूको इयु क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति तत्काल रोक्का हुनेछ ।
उनीहरूलाई कुनै पनि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन पाइने छैन । साथै व्यक्तिहरूको हकमा इयु देशहरूमा प्रवेश र यात्रामा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
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