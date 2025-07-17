+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘गाईजात्रा महोत्सव २०८२’ राष्ट्रिय नाचघरमा सुरु (तस्वीर)

0Comments
Shares
रासस रासस
२०८२ साउन २५ गते १३:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सांस्कृतिक संस्थानले आयोजना गरेको साताव्यापी गाईजात्रा महोत्सव २०८२ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले उद्घाटन गर्नुभयो।
  • मन्त्री पाण्डेले महोत्सवले संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ जागरणका लागि आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
  • गाईजात्रा महोत्सव साउन ३१ गतेसम्म जारी रहने र डिजिटल टिकट एक हजार तथा ५०० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने जानकारी दिइएको छ।

काठमाडौं । ‘गाईजात्रा महोत्सव २०८२’ सुरु भएको छ । सांस्कृतिक संस्थानको आयोजनामा सुरु भएको साताव्यापी महोत्सवको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले उद्घाटन गरे ।

सरकारीस्तरबाट राष्ट्रिय नाचघर जमलमा सुरु भएको दोस्रो गाईजात्रा महोत्सव उद्घाटनपछि मन्त्री पाण्डेले संस्कृति संरक्षणको चुनौतीका बीच आयोजना भएको गाईजात्रा महोत्सव आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

मन्त्री पाण्डेले महोत्सवले संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ जागरणका लागि आशाको सञ्चार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । अझै नयाँ ढङ्गले यस्ता कार्यक्रमलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दै उनले महोत्सवलाई संस्कृतिको संवद्र्धनका साथै उत्पादनमैत्री पनि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

गाईजात्रा महोत्सवमा सामाजिक र राजनीतिक पक्षका विषयमा हुने कलाकारका व्यंग्यले मानिसलाई रुपान्तरित हुनका लागि प्रेरणा दिने पनि मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । उनले यसरी प्रस्तुति दिँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अतिरञ्जित गर्न नहुनेमा सचेत गराए ।

संस्थानका महाप्रबन्धक किरणबाबु पुनले डिजिटल युग तथा वैश्वीकरणको प्रभावले समाजमा विकृति, विसङ्गति बढ्नाका साथै नेपाली संस्कृति नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढेको परिवेशमा संस्थानले नेपालका सम्पूर्ण सांस्कृतिक चाडपर्व विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेको बताए ।

नेवार समुदाय विशेष सांस्कृतिक पर्व गाईजात्रा (सापारू)लाई प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा, मूल्य-मान्यताअनुरूप उत्सवका रूपमा मनाउन ‘गाईजात्रा महोत्सव २०८२’ सुरु गरिएको र यही साउन ३१ गतेसम्म जारी रहने जानकारी दिए ।

“बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विविधताभित्र एकता भएको राष्ट्र हो नेपाल । पहिचान रक्षार्थ संस्कृतिभित्रको प्रमुख अवयव सांस्कृतिक चाडपर्वहरूको संरक्षण, संवद्र्धन, प्रवद्र्धन तथा पुस्तान्तरणसहित उत्पादनमा जोड दिने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम सुरु गरिएको हो’ पुनले भने ।

संस्थानले गत वर्षदेखि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर गाईजात्रा महोत्सव गर्ने परम्पराको थालनी गरेको थियो । सोहीअनुरुप यो दोस्रो कार्यक्रम हो ।

यसपालिको महोत्सवमा संस्थानका गायन, वादन, नृत्य र नाटक सम्बद्ध कलाकारहरूका साथै लोकप्रिय कलाकार लक्ष्मण गाम्नाङ्गे, सुरेन्द्र केसी (मूला साग), शिवशङ्कर रिजाल (जोगिन्दर), राजा राजेन्द्र पोखे्रल, हिमेश पन्त, भरतमणि पौडेल, खबपु चञ्चल मगर, सुमन कोइराला (दले दाइ), दिनेश काफ्ले (हाउडे दाइ), सन्तोष थापा, कैलाश कार्की, सुजिता श्रेष्ठ, विकास अर्याल, सरोज भण्डारी र सुयसा खनालको प्रस्तुति रहनेछ ।

संस्थानको कार्यालय र संस्थानको वेबसाइटमार्फत डिजिटल रूपमा टिकट उपलब्ध हुने र टिकट मूल्य एक हजार तथा ५०० रहेको संस्थानले जनाएको छ ।

गाईजात्रा पर्वलाई मौलिक संस्कृतिअनुरूप मनाउन र सभ्य सांस्कृतिक सन्देश सम्प्रेषणका लागि संस्थानले संस्कृतियुक्त रचनात्मक, सौन्दर्यात्मक एवम् कलात्मक कन्टेन्टलाई विशेष जोड दिने संस्थानका अध्यक्ष चन्द्रकुमार राई ‘हतुवाली’ले जानकारी दिए ।

गाईजात्रा महोत्सव २०८२
लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

10 Stories
धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

धेरै सपना देख्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित