पानीमा रुझ्दै पाटनमा मनाइयो भीमसेन जात्रा (तस्वीरहरू)

- ललितपुरको पाटन दरवार स्क्वायरमा नेवार समुदायले भीमसेन जात्रा धूप बत्ती बालेर मनाएको छ।
- उनीहरूले पूजा, प्रार्थना गरी व्यवसाय फस्टाउन र आर्थिक समृद्धिका लागि आशीर्वाद मागेका छन्।
- जात्रामा सहभागीहरूले पानीमा भिज्दै मौलिक बाजागाजा बजाएर नाच र गान समेत गरेका छन्।
१ भदौ, काठमाडौं। ललितपुरको पाटनमा भीमसेन जात्रा मनाइएको छ ।
आइतबार पाटन दरवार स्क्वायरमा नेवार समुदायले धूप बत्ती बालेर भीमसेन जात्रा मनाएका हुन् ।
उनीहरूले पाटन दरवार स्क्वायरमा धूप बत्ती बालेका छन् भने पूजा, प्रार्थना गरी व्यवसाय फस्टाउन, आर्थिक समृद्धिलगायत आशीर्वाद मागेका छन् ।
जात्रामा सहभागीहरूले पानीमा भिज्दै आफ्नो मौलिक बाजागाजा बजाएर नाच, गान समेत गरेका छन् ।
भीमसेन जात्रा भदौ महिनामा १० दिनसम्म मनाउने चलन रहेको जनविश्वास छ ।
हेर्नुहोस् तस्वीरहरू :
