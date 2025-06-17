+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सम्साँझै चम्किएको पाटनमा झरी परेपछि…(तस्वीरहरू)

फोटो, भिडियो खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेहरूसम्म यहाँ हुन्छन् । धार्मिक क्षेत्र समेत भएकाले साँझमा यहाँ धर्म–कर्म गर्नेहरू पनि आउँछन् ।

0Comments
Shares
आर्यन धिमाल आर्यन धिमाल
२०८२ भदौ १ गते १९:३५

१ भदौ, काठमाडौं । पाटन दरबार क्षेत्र साँझमा चम्किन्छ । मन्दिरसहितका मल्लकालीन सम्पदाहरूमा झलमल्ल बत्ती बल्छन् । साँझमा परिवार, आफन्तजन, साथीसँगीसँग घुम्न आउनेहरूको संख्या बाक्लो हुन्छ ।

मन्दिरका पेटी र पाटीहरूमा बसेर धेरैले आनन्दको सास फेर्छन् ।

फोटो, भिडियो खिच्नेदेखि टिकटक बनाउनेहरूसम्म यहाँ हुन्छन् । धार्मिक क्षेत्र समेत भएकाले साँझमा यहाँ धर्म–कर्म गर्नेहरू पनि आउँछन् ।

साँझको समयमा यहाँको कला, संस्कृति र जनजीवन नियाल्न आउने पर्यटकहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् । कतिलाई यहाँको ढुंगेधाराको पानी खान मन पर्छ त कसैलाई यहाँ बसेर गीत गुन्गुनाउन ।

परिवार र साथीसंगीसँग साँझमा पाटन दरबार क्षेत्रमा रमाउने बानी परेकाहरू धेरै छन् । स्थानीय बासिन्दाका लागि त यो क्षेत्र आफू हुर्केको आँगनजस्तै हो ।

यही आँगनमा आइतबार साँझ पुग्दा सिमसिमे झरी परिरहेको थियो । पाटन दरबार क्षेत्रमा पुगेकाहरू कोही छाता खोलेर ओड्दै थिए । कोही छेवैका मन्दिर आसपास र पसलहरूमा ओत लिइरहेका देखिन्थे ।

सम्साँझै यो बेला देखिएको मनमोहन दृश्यका बीच परेको झरीको पाटन क्षेत्र झनै आकर्षक बन्न पुग्यो ।

तस्वीरहरू :

पाटन
लेखक
आर्यन धिमाल

धिमाल अनलाइनखबरका फोटो पत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

7 Stories
घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

घन्टौं बसिरहनु कति घातक ?

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित