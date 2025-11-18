गायिका सुनिता दुलालले कसिन् लगनगाँठो (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायिका सुनिता दुलालले शनिबार प्रेमी राजेश केसीसँग मूलपानीस्थित नर्लिङ रिसोर्टमा विवाह गरे।
- उनीहरूको विवाह समारोहमा परिवार, आफन्त र निकट कलाकार सहभागी थिए।
- सुनिता र राजेश चार वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन् र राजेश निर्माण व्यवसायी तथा इन्जिनियर हुन्।
काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलालले शनिबार प्रेमी राजेश केसीसँग लगनगाँठो कसेकी छिन् । मूलपानीस्थित नर्लिङ रिसोर्टमा आयोजित वैवाहिक समारोहमा उनीहरूले विवाह गरे ।
समारोहमा परिवार, आफन्त र निकट कलाकार सहभागी थिए ।
सुनिता र राजेश ४ वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा छन् । निर्माण व्यवसायी समेत रहेका राजेश इन्जिनियर पनि हुन् । रुकुम पश्चिम स्थायी घर भएका राजेश पछिल्लो समय काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
