+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पर्यटक आगमन मासिक औसत ९६ हजार ३८८, भारतीय र चिनियाँ घट्दै

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १५ गते २०:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सन् २०२५ को जनवरी–नोभेम्बर अवधिमा नेपालमा १० लाख ६० हजार २६९ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन्।
  • भारतीय पर्यटकको आगमन घटेर २ लाख ६२ हजार ३४५ पुगेको छ भने अमेरिकी पर्यटक १ लाख २७ हजार १३७ पुगेका छन्।
  • नोभेम्बर २०२५ मा मात्र १ लाख १६ हजार ५५३ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्, जसमा भारतबाट १८ हजार ९९५ पर्यटक छन्।

१५ मंसिर, काठमाडौं । सन् २०२५ को ११ महिना (जनवरी–नोभेम्बर)को अवधिमा मासिक पर्यटक आगमन ९६ हजार ३ सय ८८ रहेको पाइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार नोभेम्बरसम्म कुल १० लाख ६० हजार २६९ पर्यटकलाई नेपालले स्वागत गरेको छ । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटकको आगमन निरन्तर घट्दै गएको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रबाट भने पर्यटक आगमनमा सुधार हुँदा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा बढेको बोर्डको तथ्यांक छ ।

तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ को ११ महिनामा पर्यटक आगमन १० लाख ५५ हजार ५२० रहेको थियो । पर्यटक आगमन सन् २०२५ मा ०.४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

भारतीय पर्यटकको आगमन निरन्तर घट्दा सार्क मुलुकबाट हुने आगमनमा ३.९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । ११ महिनामा सार्क क्षेत्रबाट ३ लाख ६८ हजार ३८१ पर्यटक नेपाल आएका छन् । गत वर्ष सन् २०२४ को यसै अवधिमा ३ लाख ८३ हजार ४६६ पर्यटक यस क्षेत्रबाट आएका थिए ।

अन्य एसियाली मुलुकबाट ११ महिनामा २ लाख २५ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् । जुन सन् २०२४ को तुलनामा ०.२ प्रतिशत माथि हो । अष्ट्रेलिया/न्यूजिल्याण्डबाट ४८ हजार ४३० जना पर्यटक आएका छन् ।

जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा १२.६ प्रतिशतको सुधार हो । अमेरिकी पर्यटक १ लाख २७ हजार १३७ आएका छन् । जुन १.१ प्रतिशतको सुधार हो ।

मध्यपूर्वी क्षेत्रबाट १९ हजार ५७५ पर्यटक आएका छन् । यो २३.८ प्रतिशतको सुधार हो । अफ्रिकाबाट ३ हजार ८९१ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । यो ४.९ प्रतिशतको गिरावट हो । अन्य क्षेत्रबाट ५७ हजार ७८३ पर्यटक आएको बोर्डले जनाएको छ । जुन ४.४ प्रतिशतको सुधार हो ।

११ महिनामा धेरै पर्यटक भित्रने मुलुकमा भारत अगाडि

भारतीय पर्यटकको आगमन दर घट्दो क्रममा छ । तर, संख्याको हिसावले भने भारत अगाडि छ । ११ महिनामा २ लाख ६२ हजार ३४५ भारतीय पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष भारतीय पर्यटकको संख्या ११ महिनामा २ लाख ९३ हजार २३२ रहेको थियो । अमेरिका दोस्रो स्थानमा छ । यस मुलुकबाट १ लाख ५ हजार २३९ पर्यटक नेपाल आएका छन् । गत वर्ष अमेरिकी पर्यटकको संख्या १ लाख ४ हजार २२० थियो ।

तेस्रो स्थानमा चीन छ । चीनबाट ८६ हजार ८ सय पर्यटक आएका छन् । गत वर्ष चिनियाँ पर्यटक ९२ हजार ८४३ रहेका थिए । चौथो स्थानमा बेलायत छ । जहाँबाट ५४ हजार ४५० पर्यटक आएको देखिन्छ ।

बंगलादेशबाट ५० हजार ९४०, अष्ट्रेलियाबाट ४४ हजार ३७७, श्रीलंकाबाट ३६ हजार ९६८, जर्मनीबाट २८ हजार ९७५, थाइल्याण्डबाट २५ हजार ८२४ र फ्रान्सबाट २३ हजार ५०२ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् ।

नोभेम्बरमा मात्र भित्रिए १ लाख १६ हजार पर्यटक

सन् २०२५ को नोभेम्बरमा मात्र एक लाख १६ हजार ५५३ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । बोर्डका अनुसार नोभेम्बरमा भारतबाट १८ हजार ९९५ पर्यटक भित्रिएका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ११ हजार २५४, चीनबाट ७ हजार ८७१, बेलायतबाट ७ हजार १८९, बंगलादेशबाट ५ हजार ६५३, अष्ट्रेलियाबाट ५ हजार ३९३, श्रीलंकाबाट ४ हजार ८३१, म्यानमारबाट ४ हजार ४८४, फ्रान्सबाट ४ हजार २११ र जर्मनीबाट ४ हजार १३४ पर्यटक भित्रिएका हुन् ।

क्षेत्रगत रुपमा दक्षिण एसियाली मुलुकबाट ३० हजार ८७०, एसियाली अन्य मुलुकबाट २८ हजार ६१३, युरोपबाट ५ हजार ८९१, अमेरिकाबाट १३ हजार ६७८, मध्य पूर्वी मुलुकबाट १ हजार ८०२, अफ्रिकाबाट ४१२ र अन्य मुलुकबाट ६ हजार २६९ पर्यटक भित्रिएको बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस वर्षको अक्टोबर महिनामा मात्रै एक लाख २८ हजार ४४३ जना पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा ७८ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए भने अगस्टमा ८८ हजार ६८० पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।

पर्यटक आगमन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित