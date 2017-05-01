रातामकैको अग्रसरतामा पुनःनिर्मित सातदोबाटो प्रहरी वृत्तको भवन हस्तान्तरण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- हास्यकलाकार किरण केसीले स्थानीय समुदायको सहयोगमा सातदोबाटो प्रहरी वृत्तको नवनिर्मित भवन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
- प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सुरक्षा सबैभन्दा प्रमुख कुरा भएको र नागरिक सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
- मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले कलाकार केसीको सामाजिक कार्यको प्रशंसा गरेका छन्।
काठमाडौं । हाँस्यकलाकार किरण केसी ‘रातामकै’ को अग्रसरतामा पुनःनिर्माण गरिएको प्रहरी वृत्त सातदोबाटोको नवनिर्मित भवन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनको क्रममा उक्त भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । स्थानीय समुदायको आर्थिक र भौतिक सहयोगमा रातामकैले ३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको भवन पुनःनिर्माण गरेका थिए ।
आइतबार बिहान आयोजित समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, हाँस्यकलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख ईश्वर कार्कीको आतिथ्यतामा कलाकार केसीले समितिका सदस्यहरूको उपस्थितीमा भवन हस्तान्तरण गरे ।
जेनजी आन्दोलनअघिको वृत्तको भवन पनि कलाकार केसीले नै निर्माण गरेका थिए । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले सुरक्षा सबैभन्दा प्रमुख कुरा भएको बताए ।
सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रममा नागरिकको सहयोग पनि आवश्यक रहेको जनाउँदै कार्कीले भवनको पुननिर्माणको लागि कलाकार केसी र स्थानीय समुदायलाई धन्यवाद दिए ।
महजोडीले पनि कलाकार केसीलाई यो सामाजिक कार्यको लागि धन्यवाद दिँदै कलाकारको दायित्व देश र समाजप्रति पनि हुनुपर्ने बताए । त्यो कुरालाई कलाकार केसीले पुष्टि गरेको उनीहरूले बताए ।
सो अवसरमा, पुननिर्माणमा सघाउने दाता र सहयोगीलाई सम्मान गरिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4