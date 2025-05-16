+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

माइतीघरबाट रविकिरण हमालसहित ५ जना पक्राउ (तस्वीरहरू)

रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ पुष ७ गते १२:३९

७ पुस, काठमाडौं । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग गर्दै मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

सो क्रममा माइतीघर मण्डलाबाट ५ जना प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

रविकिरण हमालसहितका ५ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो ।

मिराज ढुंगानासहितका युवाहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले ‘जेनजीको माग चुनाव होइन, सुशासन हो,’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् ।

माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बार एशोसियशनको ७० औं स्थापना दिवस मनाइयो

बार एशोसियशनको ७० औं स्थापना दिवस मनाइयो
माइतीघरबाट पक्राउ परेका रविकिरण हमालसहितलाई प्रहरीले छोडिदियो

माइतीघरबाट पक्राउ परेका रविकिरण हमालसहितलाई प्रहरीले छोडिदियो
टिभीमा फर्किए अक्षय कुमार, सोनीको ‘ह्वील अफ फर्च्यून’ शो होस्ट गर्ने

टिभीमा फर्किए अक्षय कुमार, सोनीको ‘ह्वील अफ फर्च्यून’ शो होस्ट गर्ने
सामूहिक गिरफ्तारी दिने भन्दै गएको ढुंगाना समूहलाई प्रहरीले रोक्यो

सामूहिक गिरफ्तारी दिने भन्दै गएको ढुंगाना समूहलाई प्रहरीले रोक्यो
बोका चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन

बोका चढाउने कि शल्यक्रिया गर्ने ? अन्धविश्वास र विज्ञानको दोधारमा एक बालकको जीवन
चितवनको इच्छाकामनामा ११ पुसदेखि सुन्तला महोत्सव

चितवनको इच्छाकामनामा ११ पुसदेखि सुन्तला महोत्सव

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित