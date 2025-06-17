मिटरब्याजविरुद्ध राजधानीमा माचपार्स

७ पुस, काठमाडौं । मिटरब्याज, लघुवित्त तथा वित्तिय शोषण र भूमि असमानताविरुद्ध राजधानीमा माचपार्स गरिएको छ ।
भूमि अधिकार आन्दोलन, लघुवित्त तथा वित्तिय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति, र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिले सोमबार राजधानीमा माचपार्स गरेको हो ।
बल्खु, त्रिपुरेश्वर, शहीदगेट, शान्तिवाटिका रुटमा माचपार्स गरिएको थियो ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गर्ने र जनवर्गीय आन्दोलनहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने पनि बताएका छन् ।
तस्वीरहरू : विकास श्रेष्ठ/अलनाइनखबर
