+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रविन्द्रले सार्वजनिक गरे पशुपतिको भिडियो, भन्छन्: काठमाडौँ १ बाट चुनाव लड्दिनँ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणाले आफू काठमाडौँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा नरहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १९:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणाले काठमाडौँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा नरहेको बताएका छन्।
  • राणाले काठमाडौँ-१ बाट आफ्नो नाम कसले सिफारिस गरेको थाहा नभएको र त्यहाँ उम्मेदवार भएर उठ्ने नियत नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
  • नेता रविन्द्र मिश्रले राणासँग भेटेर कुराकानी गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् जसमा विवादित नाम सिफारिसको विषय उठाइएको छ।

७ पुस, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपति शमशेर राणाले आफू काठमाडौँ-१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्ने तयारीमा नरहेको बताएका छन् ।

यहाँबाट नेता रविन्द्र मिश्रसहितको नाम पार्टीले केन्द्रमा सिफारिस गरेको थियो । तर, अर्को समूहले राणासहित केही नेताको नाम सिफारिस गरेपछि विवाद चर्किएको छ । यसैबीच मिश्रले उनै राणासँग भेटेर कुराकानी गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक भिडियोमा राणाले काठमाडौँ-१ बाट आफ्नो नाम कसले सिफारिस गरेको समेत थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘१ नम्बर क्षेत्रमा म राम्रोसँग परिचित छैन । म त्यहाँ उम्मेदवार भएर उठ्ने कुनै नियत छँदै छैन,’ राणाले भनेका छन् ।’

मिश्रले तपाईंलाई थाहै नदिई तपाईंको नाम हालेर पठाइदिए है भनेर सोधेका छन् । जवाफमा राणाले थपेका छन्, ‘कोकोले केके गर्‍यो मलाई केही पनि थाहा छैन । यो प्रष्ट छ- म यो क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएर उठ्ने कुनै नियत छैन ।’

फागुन २१ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार सिफारिसका लागि सक्रिय छन् ।

पशुपति शमशेर राणा रविन्द्र मिश्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्वपक्षीय बैठकमा आयोगले भन्यो- चुनावबारे शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन

सर्वपक्षीय बैठकमा आयोगले भन्यो- चुनावबारे शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन
काठमाडौंको टोखामा एक महिला मृत फेला

काठमाडौंको टोखामा एक महिला मृत फेला
हामी सबैको आलोचना खेप्ने अचानो होइनौं : प्रधानमन्त्री कार्की

हामी सबैको आलोचना खेप्ने अचानो होइनौं : प्रधानमन्त्री कार्की
पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘राइनासकोट’

पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै ‘राइनासकोट’
जब मिरज थाके, शान्त बन्यो माइतीघरको चार घण्टे लुकामारी

जब मिरज थाके, शान्त बन्यो माइतीघरको चार घण्टे लुकामारी
सरकारले तोक्यो धान, मकै, गहुँसहित बिउबिजनको नयाँ मूल्य, कुनको कति ?

सरकारले तोक्यो धान, मकै, गहुँसहित बिउबिजनको नयाँ मूल्य, कुनको कति ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित