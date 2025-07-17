सनिशाको क्रिसमस फोटोसुट (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्वभर विहिबार क्रिसमस मनाइँदैछ र नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
- अभिनेत्री सनिशा भट्टराईले सान्टा अवतारमा फोटो सेयर गर्दै फ्यानलाई क्रिसमसको शुभकामना दिइन्।
- सनिशाले सान्टा स्टाइलको आउटफिटमा फोटोसुट गराएकी छिन् र 'नरसिंहा अवतार' मा अभिनय गरिसकेकी छिन्।
काठमाडौं । विहिबार विश्वभर क्रिसमस मनाइँदैछ । यस अवसरमा नेपालमा पनि सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । सेलिब्रेटीले पनि प्रशंसकलाई क्रिसमसको शुभकामना दिइरहेका छन् ।
कतिपय सेलिब्रेटीले सान्टा अवतारमा फोटो खिचाएका छन् । क्रिसमस थिमको फोटो सेयर गर्दै कलाकारले शुभकामना पनि दिइरहेका छन् । अभिनेत्री तथा मोडल सनिशा भट्टराईले क्रिसमस अवतारमा आकर्षक फोटो सेयर गर्दै फ्यानलाई शुभकामना दिएकी छन् ।
सनिशाले सान्टा स्टाइलको आउटफिटमा फोटोसुट गराएकी छिन् । ‘१२ गाउँ’ बाट घरेलु फिल्ममा डेब्यू गरेकी सनिशाले पछिल्लोपटक ‘नरसिंहा अवतार’ मा अभिनय गरेकी थिइन् ।
