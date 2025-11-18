+
सिंहदरबारभित्र सरसफाइ (तस्वीरहरू)

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०८२ पुष ३० गते १३:५३

३० पुस, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र सरसफाइ चल्दै छ । सडक आसपासमा बोट विरुवा मिलाउने लगायतका कार्य भइराखेका छन् ।

गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा आगलागी भएको थियो । त्यसबेला जलेका सवारीसाधन हटाइसकिएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनाहरूमा रङ लगाउने लगायतका कार्य भएका छन् ।

यसपछि सिंहदरबार भित्रका बगैंचा र सडक आसपासमा बोट विरुवा मिलाउने लगायतका कार्य सुरु भएको हो ।

तत्कालीन सरकारले १८ पुस २०७५ मा सिंहदरबारमा बुटिक सिंहदरबारमा रूपमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सिंहदरबारभित्र विभिन्न प्रकारका फलफूलका बिरुवा लगाउने र बगैंचाको रूपमा विकास गर्ने कार्य भएको छ ।

आगलागी हुँदा सिंहदरबार भित्रका बगैंचा समेत जलेका सवारीले फोहोर भएका थिए । फोहोर हटाउने र बिरुवालाई समेत मिलाउने काम भइरहेको छ ।

आगलागीबाट रुख बिरुवा समेत डढेका थिए । तिनमा क्रमश: पालुवा पलाएसँगै मिलाउने काम सुरु भएको हो । यसका साथै भुइँको फोहर सरसफाइको क्रम पनि चलिरहेको छ ।

सरसफाइ सिंहदरबार
लेखक
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

