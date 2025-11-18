पर्यटन समिति अगुवाइमा पर्यटकीय स्थल सरसफाइ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ मंसिर, काठमाडौं । पर्सा ठोरीमा रहेका मुख्य पर्यटकीय स्थल सरसफाइ थालिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धन समिति अगुवाइमा सरसफाइ सुरु गरिएको हो ।
मधेश प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गइरहेको ठोरीमा विशेषगरी भारतीय पर्यटक आउने गर्छन् ।
समिति अगुवाइमा सोमबार सेतो पहाड (ह्वाइट हिल) क्षेत्र सरसफाइ गरिएको समिति उपाध्यक्ष सुरज लामाले जानकारी दिए ।
पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय, इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी, सशस्त्र प्रहरी कार्यलय ठोरी, नेपाली सेना, निर्मल ठोरी उपभोक्ता समिति लगायत सहभागितामा सेतो पहाड अगाडिको क्षेत्र सरसफाइ गरिएको उनले बताए ।
विशेषगरी सेता पहाडको काखमा रहेको राईधारा क्षेत्र भारतीय पर्यटक घुम्न आउने मुख्य स्थान हो । यहाँ दैनिक भारतीयका साथै आन्तरिक पर्यटक पनि वनभोज खान आउने गर्दछन् ।
समिति अगुवाइमा ठोरीका अन्य पर्यटकीय स्थल पनि सरसफाइ गरिने उनले बताए ।
सरसफाइ अभियानका साथै घुम्न आउने पर्यटकलाई जथाभावी फोहोर नफाल्नका लागि सचेतना जगाइने उनले बताए ।
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ११ चैत २०७८ मा ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।
ठोरीमै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर उनले पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने निर्णय गराएका थिए । तर, उक्त घोषणा कागजमै सीमित रहेको समिति अध्यक्ष लामाले बताए ।
