+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘टक्सिक’ को टिजरलाई रोक लगाउन किन माग गर्दैछन् भारतीय महिला संगठन ?

महिला संगठनले टिजरलाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन र भविष्यमा यस्ता सामग्रीविरुद्ध कडा कानुन बनाउन माग गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १३:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दक्षिण भारतीय स्टार यश अभिनित फिल्म ‘टक्सिक : ए फेयरी टेल फर ग्रोन-अप्स’ को टिजर अश्लील र आपत्तिजनक भन्दै कर्नाटक महिला आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ।
  • महिला आयोगले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्डलाई टिजरको समीक्षा गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ।
  • सामाजिक अभियन्ता दिनेश कल्लाहल्लीले पनि टिजरमा रहेका दृश्यलाई अश्लील र नैतिक मूल्यको विरुद्ध भएको उजुरी दिएका छन्।

मुम्बई । दक्षिण भारतीय स्टार यश अभिनित फिल्म ‘टक्सिक : ए फेयरी टेल फर ग्रोन-अप्स’ विवादमा परेको छ । फिल्मको टिजरमा समावेश दृश्य अश्लील, आपत्तिजनक र नैतिक मूल्यको विरुद्धमा रहेको भन्दै राजनीतिक दल र सामाजिक अभियन्ता फिल्मविरुद्ध सेन्सर बोर्डमा पुगेका छन् ।

इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टअनुसार आम आदमी पार्टी (आप) को महिला संगठन र अन्य सामाजिक अभियन्ताले टिजरविरुद्ध कर्नाटक राज्य महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

आरोपअनुसार टिजरमा देखाइएको दृश्य अश्लील रहेको र यसले महिलाको गरिमामा चोट पुर्‍याउने उल्लेख छ । साथै बालबालिका र समाजमा गलत प्रभाव पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । महिला संगठनले टिजरलाई सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन र भविष्यमा यस्ता सामग्रीविरुद्ध कडा कानुन बनाउन माग गरेको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार आपको महिला संगठनको उजुरीपछि कर्नाटक राज्य महिला आयोगले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्डलाई पत्र पठाउँदै टिजरका विषयमा आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

महिला आयोगका अनुसार कुनै सेन्सर वा चेतावनी बिना टिजर सार्वजनिक गर्नुले महिलाको गरिमामा चोट पुर्‍याउँछ र कन्नड संस्कृतिको पनि अपमान गर्छ । आयोगले नियमअनुसार टिजरको समीक्षा गरी यस विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि अनुरोध गरेको छ ।

फिल्मलाई लिएर सामाजिक अभियन्ता दिनेश कल्लाहल्लीले पनि उजुरी दर्ता गराएका छन् । उनले टिजरमा रहेका केही दृश्यलाई अश्लील, आपत्तिजनक र नैतिक मूल्यहरूको विरुद्धमा रहेको बताएका छन् ।

एएनआईको रिपोर्टअनुसार, सेन्सर बोर्ड अध्यक्ष प्रसून जोशीलाई बुझाइएको उजुरीमा सामाजिक अभियन्ताले ‘टक्सिक’ को टिजरमा अत्यधिक अश्लील, यौनजन्य र अभद्र दृश्य रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा खुलेआम उपलब्ध ती दृश्यलाई बालबालिका र युवाले पनि हेरिरहेको र यो कार्य कानुन र समाज दुवैका लागि उचित नभएको उनको भनाइ छ ।

गीतु मोहनदास निर्देशित फिल्म आगामी १९ मार्चमा प्रदर्शन तयारीमा छ । गतसाता टिजर सार्वजनिक भएको थियो ।

टक्सिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित