+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विश्वभर रोजगारीको गुणस्तरमा सुधार नआएको आईएलओको ठहर

एआईको विकासले श्रम बजारमा जोखिम निम्त्याउने खतरा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १८:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वभर रोजगारीको गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको जनाएको छ।
  • आईएलओको रिपोर्ट अनुसार २०२६ मा वैश्विक बेरोजगारी दर करिब ४.९ प्रतिशत स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ।
  • आईएलओले गरिब अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा सिप, शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ।

३० पुस, जेनेभा । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विश्वभर रोजगारीको गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको जनाएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रले औसत रुपमा रोजगारी वृद्धि कायम गरेपनि रोजगारको गुणस्तर सुधारमा खास प्रगति हुन नसकेको उसले जनाएको हो । ‘रोजगारी र सामाजिक प्रवृति–२०२६’ को रिपोर्टले रोजगारीमा वृद्धि कायम गरेपनि गुणस्तरमा सुधार आउन नसकेको देखाएको हो ।

आईएलओका अनुसार २०२६ मा वैश्विक बेरोजगारी दर करिब ४.९ प्रतिशत स्थिर रहने अपेक्षा छ । जुन १८ करोड ६० लाख मानिस बराबर रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । तर, विश्वभरका लाखौं कामदारहरूले अझै पनि गुणस्तरीय रोजगारीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

‘लचिलो वृद्धि र स्थिर बेरोजगारी तथ्याङ्कले हामीलाई गहिरो वास्तविकताबाट विचलित गर्नुहुँदैन । लाखौं कामदारहरू गरिबी, अनौपचारिकता र बहिष्करणमा फसेका छन्,’ आईएलओका महानिर्देशक गिल्बर्ट एफ. हाउङबोले भने ।

जसले रोजगारीको संख्या बढेको देखाएपनि गुणस्तरीय रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सुधार नआएको संकेत गरेको हो । करिब ३० करोड श्रमिकहरू अझै चरम गरीबीमा रहेको र उनीहरूको दैनिक कमाइ ३ अमेरिकी डलरभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सन् २०२६ सम्ममा २.१ अर्ब श्रमिकहरूले अनौपचारिक काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा सामाजिक सुरक्षा, काममा अधिकार र रोजगार सुरक्षामा सीमित पहुँच हुनेछ । कम आय भएका देशहरूमा प्रगतिको तीव्र अभावले सबैभन्दा गरिब रोजगारी अवस्था भएका कामदारहरूलाई अझ पछाडि धकेलिरहेको आईएलओको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

क्षेत्र, आय समूह, लिङ्ग र उमेर अनुसार तथ्याङ्क प्रदान गर्ने प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रलाई उच्च मूल्य भएका उद्योग वा सेवाहरूमा स्थानान्तरण गर्ने सुस्तता नै रोजगारीको गुणस्तर र उत्पादकत्व वृद्धिमा दिगो प्रगतिको प्रमुख बाधकको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।

युवाहरू अझै पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । २०२५ मा युवा बेरोजगारी दर १२.४ प्रतिशतमा पुगेको थियो । जसमा लगभग २६ करोड युवाहरू शिक्षा, रोजगारी वा तालिम (एनईईटी) मा नरहेको आईएलओको ठहर छ ।

‘कम आय भएका देशहरूमा एनईईटी दरहरू २७.९ प्रतिशत रहेको र जुन निकै डरलाग्दो अवस्था हो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आईएलओले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र स्वचालनले चुनौतीहरूलाई बढाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।  ‘युवा रोजगारीमा एआईको पूर्ण प्रभाव अनिश्चित भएपनि, यसको सम्भावित परिणामलाई नजिकबाट निगरानी गर्न आवश्यक छ,’ रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

महिलाहरूले अझै पनि सामाजिक मान्यता र रूढीवादी सोचले विभिन्न खालका समस्याको समाना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विश्वव्यापी रोजगारीमा पुरुषहरूको तुलनामा महिलाको २४ प्रतिशत कम सहभागी हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले जनसांख्यिकीय परिवर्तनले श्रम बजारलाई कसरी पुनः आकार दिइरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरेको छ । धनी अर्थतन्त्र भएका देशमा वृद्ध जनसंख्याले श्रमशक्ति वृद्धिलाई सुस्त बनाउँदै गएको जनाइएको छ । जहाँ काम गर्ने उमेरका कम मानिस मात्रै रोजगारीमा प्रवेश गर्ने वा उपलब्ध हुने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ कम आय भएका देशहरूले तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई उत्पादनमूलक रोजगारीमा परिणत गर्न संघर्ष गरिरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

२०२६ मा रोजगारी वृद्धि उच्च तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा ०.५ प्रतिशत, निम्न मध्यम आय भएका देशहरूमा १.८ प्रतिशत र कम आय भएका देशहरूमा ३.१ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । उत्पादनमा रोजगारीका अवसरहरू बिना नै गरिब देशहरूले आफ्नो जनसांख्यिकीय लाभांश गुमाउने जोखिम रहेको आईएलओले चेतावनी दिएको छ ।

कम आय भएका देशहरूमा कमजोर श्रम उत्पादकत्व वृद्धिले भौगोलिक असमानतालाई चुनौती दिइरहेको जनाएको छ ।

विश्वव्यापी व्यापार अवरोधहरूले श्रम बजारमा अनिश्चितता थपिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । व्यापार नियमहरू र आपूर्ति शृङ्खला अवरोधहरूले दक्षिणपूर्व एसिया, दक्षिणी एसिया र युरोपमा श्रमिकको ज्याला कटौती गरिरहेको आईएलओको ठहर छ ।

‘तथापी व्यापार रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनेको छ र विश्वव्यापी रूपमा ४६ करोड ५० लाख श्रमिकलाई यसले सहयोग पुर्‍याउँछ, जसमध्ये आधाभन्दा बढी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले व्यापार नै राम्रो कामका लागि शक्तिशाली चालक हुन सक्ने जनाएको छ । विशेषगरी कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा, जहाँ निर्यात सम्बन्धी क्षेत्रहरूले प्रायः राम्रो तलब, कम अनौपचारिकता र महिला तथा युवाहरूका लागि बढी अवसरहरू प्रदान गर्ने छ ।

डिजिटल रूपमा प्रदान गरिएका सेवाहरूले अब विश्वव्यापी निर्यातको १४.५ प्रतिशत ओगटेका छन् । व्यापार–सम्बन्धी सबै कामहरूको लगभग आधा बजार सेवाहरूमा रहेको जनाएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रबीच व्यापार विस्तार भए पनि, धेरै अफ्रिकी र दक्षिणी अमेरिकी देशहरू अझै पनि व्यापार सम्बन्धी कामका लागि क्षेत्र बाहिरका बजारहरूमा निर्भर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

आईएलओका महानिर्देशक हाउङबाले गरिब अर्थतन्त्र भएका देशहरू, जहाँ आपूर्ति शृङ्खला र डिजिटल व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा पनि पछाडि पर्ने जोखिम बढ्दै गएको बताए । मर्यादित काम र सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन संयमित कार्य र बलियो संस्थाहरूको आवश्यकतालाई उनले जोड दिए ।

‘सरकार, रोजगारदाता र कामदारहरूले प्रविधिलाई जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्न र महिला तथा युवाहरूका लागि गुणस्तरीय रोजगारीका अवसरहरू विस्तार गर्न, सुसंगत र सम्भावित संस्थागत प्रतिक्रियाहरू मार्फत मिलेर काम नगरेसम्म घाटा कायम रहनेछ र सामाजिक एकता जोखिममा पर्नेछ,’ होउङबोले भने ।

प्रतिवेदनले वर्तमान चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न केही सिफारिस समेत गरेको छ ।

जसमा सिप, शिक्षा र पूर्वाधारमा लगानी गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीतिहरू लागु गर्नुपर्ने, सहभागिताका अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिलाई जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने  जनाएको छ ।

त्यस्तै विश्वव्यापी प्रवाहबाट सबै क्षेत्रहरूले लाभ उठाउन सकुन् भनेर व्यापार र राम्रो कामको नतिजालाई सुदृढ पार्नुपर्ने, विश्वव्यापी र घरेलु नीतिहरू मार्फत ऋण, एआई, र व्यापार अनिश्चितताबाट हुने जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने समेत सुझाव आईएलओले दिएको छ ।

रोजगारीको गुणस्तर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावमा लाग्नुपर्ने आयोग कांग्रेसको जटिलतामा फस्दै

चुनावमा लाग्नुपर्ने आयोग कांग्रेसको जटिलतामा फस्दै
ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड

ठूला ठूला सभा गरेर भोट पाउने जमाना पुरानो भइसक्यो : प्रचण्ड
विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चयन भए घिमिरे र पौडेल

विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री चयन भए घिमिरे र पौडेल
निर्वाचन आयोगले भन्यो- भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनबारे हिजै पत्र आएको थियो

निर्वाचन आयोगले भन्यो- भृकुटीमण्डपको विशेष महाधिवेशनबारे हिजै पत्र आएको थियो
‘पेसएक्स स्पोर्ट्स’को औपचारिक घोषणा

‘पेसएक्स स्पोर्ट्स’को औपचारिक घोषणा
महालक्ष्मी विकास बैंकको ‘माघ महोत्सव’, डिजिटल प्रबर्द्धनको महिना

महालक्ष्मी विकास बैंकको ‘माघ महोत्सव’, डिजिटल प्रबर्द्धनको महिना

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित