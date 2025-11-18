मकरस्नान गर्ने आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकीमा निःशुल्क डुंगा   

१ माघ, नवलपुर । पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल देवघाटधाममा माघे सङ्क्रान्ति स्नान गर्न आउने तीर्थालुको बुधबार साँझदेखिनै घुइँचो लागेको छ । तीर्थालुको सुविधाका लागि गैँडाकोटबाट कालीगण्डकी नदीमा निःशुल्क डुंगाको व्यवस्था गरिएको छ ।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), तनहुँ र चितवनमा पर्ने कालीगण्डकी र त्रिशूली नदीको सङ्गमस्थल देवघाटको बेनीमा स्नान गर्न जान जिल्लाको गैँडाकोट–३ नम्बर वडा कार्यालयले निःशुल्क डुंगाको व्यवस्था गरेको हो ।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष शिवकान्त तिवारीले कालीगण्डकी नदीको केलादीघाटबाट बेनीमा जानका लागि निःशुल्क र्याफ्टिङ डुंगाको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
‘नवलपुरतर्फबाट सहज र छिटो रूपमा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा देवघाटधाम स्नान गर्न आउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जसका लागि गैँडाकोटको पुलचोक हुँदै शिलान्यास चोक, ब्रिटिस क्याम्प भएर तथा कालीगण्डकी चोकबाट कालीगण्डकी करिडोरको बाटो भएर आउन सकिन्छ ।’
गैँडाकोटको वडा नम्बर १ र ३ जोड्ने जुक्तिखोलामा पक्की पुल बनेपछि गैँडाकोट पुलचोकबाट उत्तरतर्फ करिब २० मिनेको यात्राबाटै कालीगण्डकी नदीको केलादीघाटमा पुग्न सकिने वडाध्यक्ष तिवारीले बताए ।
केलादीघाटको पारिपट्टि देवघाटको बेनी सङ्गम रहेकाले डुंगा तरेर तथा कालीगण्डकी नदीमाथिको पक्की पुलबाटसमेत बेनी स्नानमा जान सकिने उनले बताए ।
चितवनतर्फबाट देवघाट जान घुमाउरो र असहज यात्रा हुने भन्दै वडाध्यक्ष तिवारीले नवलपुरतर्फबाट सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिने बताए ।
गैँडाकोटको ब्रिटिस क्याम्प हुँदै देवघाट बेनीको वारिपट्टि केलादीघाट पुगिने र त्यहाँबाट पारि जान निःशुल्क डुंगा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार साँझदेखि नै भक्तजनहरूलाई कालीगण्डकी नदी वारपार गर्नका लागि केलादीघाटमा डुंगा तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए ।
कालीगण्डकीमा स्नान गरेर फर्किने तीर्थालुका लागि केलादीघाटमा सुरक्षित स्नानघाट निर्माण गरिएको जनाउँदै उनले बेनी सङ्गममा स्नान गर्ने भक्तजनका लागि केलादीघाटबाट निःशुल्क डुंगामा जाने व्यवस्था गरिएको बताए ।
‘माघेसङ्क्रान्तिको दिन नवलपुर र पश्चिमतर्फबो आउने तीर्थालुलाई नवलपुर र चितवन जोड्ने नारायणी नदीको पुल तरेर नारायणगढ हुँदै देवघाटको बेनी पुग्न निकै कठिन र असहज हुने गरेको छ,’ वडाध्यक्ष तिवारीले भने, ‘तीर्थालुले माघे सङ्क्रान्ति स्नान सहज रूपमा गरुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले केलादीघाटबाट निःशुल्क र्याफ्टिङ डुंगाको व्यवस्था गरेका हौँ ।’ र्याफ्टिङ डुंगाको प्रबन्ध गैँडाकोट ३ नम्बर वडा कार्यालयले गरेको उनले जानकारी दिए ।
नवलपुरसहित पश्चिमतर्फबाट आउने तीर्थालुहरू गैँडाकोटको केलादीघाट हुँदै देवघाट स्नान गर्न जाँदा सहज र बाटोसमेत छोटो पर्ने उनले बताए ।
चितवनबाट देवघाट पुग्न पुलचोकबाट १० किलोमिटरभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्ने भन्दै तिवारीले नवपुरतर्फबाट करिब पाँच किलोमिटरमा देवघाट पुग्न सकिने बताए ।
‘धेरै तीर्थालुलाई नवलपुरबाट सहज र छिटो देवघाट जाने बाटो थाहा छैन, गैँडाकोटबाटै सहज र छिटो देवघाटको बेनी पुगिन्छ भनेर प्रचारप्रसार गर्न हामीले पहल गरेर निःशुल्क डुंगाको व्यवस्था गरेका हौँ,’ वडाध्यक्ष तिवारीले भने, ‘डुंगा सञ्चालकसँग हामीले सम्झौता गरेका छौँ, उनीहरूलाई वडा कार्यालयले नै शुल्क भुक्तानी गर्छ, डुंगा चढ्ने तीर्थालुसँग कुनै पनि शुल्क लिइँदैन ।’
नवलपुरभन्दा पश्चिमबाट आउने सबै तीर्थयात्रीलाई गैँडाकोटको केलादीघाटको बाटो प्रयोग गर्न वडाध्यक्ष तिवारीले आग्रह गरे । मुक्तिनाथबाट बग्दै आएकी कालीगण्डकी नदी र गोसाइँकुण्डबाट बग्दै आएकी त्रिशूली नदीको सङ्गमस्थल देवघाटधाममा माघे सङ्क्रान्ति पर्वका अवसरमा लाखौँ भक्तजन आउने गर्छन् ।
आज बिहान देवघाटको बेनी सङ्गमा देवघाटका विभिन्न धार्मिक सङ्घसंस्थाको उपस्थितिमा बाँसको लिङ्गो गाडेपछि देवघाटधाममा मकर स्नान सुरु भएको छ ।
