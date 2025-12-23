कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अर्पन बैंक्वेटमा जारी

३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु भएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि दोस्रोपटक बैठक बसेको हो ।
बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही ढिला गरी सुरु भएको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शेरबहदुर देउवा समूह भएकोले बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण बैंक्वेटमा बसेको छ ।
आजको बैठकमा पहिलो बैठकका निर्णयहरुका साथै आसन्न निर्वाचन केन्द्रित छलफल हुने प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वले शुक्रबार आधिकारिकता पाएको थियो । त्यससँगै पार्टी गतिविधि तीव्र पारेका हुन् ।
