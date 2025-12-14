आयोग कर्मचारीलाई चुनावको चटारो (तस्वीरहरू)

१२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन ३८ दिन बाँकी छ । उम्मेदवारी दर्तासँगै राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचन आयोग पनि २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारीमा जुटिरहेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको समयमा कुनै समस्या आए तत्काल समाधान गर्न सकिने गरी आइतबार संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द समेत सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सो केन्द्रले आवश्यक सूचना लिने, त्यसको विश्लेषण गर्ने र तत्काल आवश्यक निर्णय लिने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू धमाधम छापिरहेको छ । छापिएका मतदाता नामावली लगायतका सामग्रीहरू मिलाउने, पोका पार्ने र पोका पारेका सामग्रीहरू विभिन्न जिल्लाहरूमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ ।
